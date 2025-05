Full Results | 75th Boris Hanžeković Memorial Zagreb 2025

The 75th edition of the Boris Hanžeković Memorial took place from May 22 to 24, 2025, at Sports Park Mladost in Zagreb, Croatia, bringing together top international and local athletes for one of the most prestigious track and field meetings in the region.

Below are the complete results from the event, showcasing performances across all major disciplines.

MEN’S RESULTS | Boris Hanžeković Memorial

Men’s 100m: 1. Bayanda WALAZA (RSA), 9.94; 2. Owen ANSAH (GER), 10.20; 3. Henrik LARSSON (SWE), 10.20; 4. Reynier MENA (CUB), 10.22; 5. Lucas ANSAH-PEPRAH (GER), 10.24; 6. Coby HILTON (USA), 10.41; 7. Karlo MARCIUŠ (CRO), 10.66; 8. Elijah HALL (USA), 10.92.

Men’s 800m: 1. Justin DAVIES (GBR), 1:44.87; 2. Slimane MOULA (ALG), 1:45.05; 3. Marino BLOUDEK (CRO), 1:45.52; 4. Ethan HUSSEY (GBR), 1:46.38; 5. Noah KIBET (KEN), 1:46.43; 6. Samuel CHAPPLE (NED), 1:46.58; 7. Tibo DE SMET (BEL), 1:47.09; 8. Nino JAMBREŠIĆ (CRO), 1:47.43; 9. Anicet KOZAR (FRA), 1:47.79.

Men’s 5000m: Denis Kipkoech (KEN), 13:03.17; 2. Andrew Kiptoo Alamisi (KEN), 13:03.30; 3. Biniam Mehary (ETH), 13:03.57; 4. Narve Gilje Nordås (NOR), 13:13.50; 5. Awet Nftalem Kibrab (NOR), 13:16.37; 6. Thomas Vanoppen (BEL), 13:17.53; 7. Florian Bremm (GER), 13:17.54; 8. Abrha Gebru (ETH), 13:18.07; 9. Abdulkerim Teki (ETH), 13:18.91; 10. Zeleke Yayewsew (ETH), 13:22.98; 11. Hagos Eyob (ETH), 13:36.53; 12. Emmanuel Kipchirchir Kosgei (KEN), 13:40.11; 13. Mohad Abdikadar Sheik Ali (ITA), 13:48.47; 14. Jan Friš (CZE), 13:59.04.

DNF – Adam Czerwiński (POL), Tomislav Novosel (CRO), Gezachew Tesfaye (ETH).

Men’s 110mH: 1. Dylan BEARD (USA), 13.20; 2. Omar MCLEOD (JAM), 13.40; 3. Enzo DIESSL (AUT), 13.70; 4. Filip Jakob DEMŠAR (SLO), 13.74; 5. Rasheem BROWN (CAY), 13.81; 6. Lukas CIK (CRO), 13.84.

Men’s Long Jump: Yuki Hashioka (JPN), 8.00 (+0.9); 2. Filip Pravdica (CRO), 7.98 (+0.8); 3. Roko Farkaš (CRO), 7.83 (+0.2); 4. Wayne Pinnock (JAM), 7.77 (+0.5); 5. Emiliano Lasa (URU), 7.73 (+0.2); 6. Marko Čeko (CRO), 7.72 (0.0); 7. Jason Smith (USA), 7.70 (+0.6); 8. Henrik Flåtnes (NOR), 7.69 (+1.1).

Men’s Shot Put: Payton Otterdahl (USA), 21.71; 2. Tom Walsh (NZL), 21.71; 3. Leonardo Fabbri (ITA), 21.63; 4. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (NGR), 21.58; 5. Roger Steen (USA), 21.36; 6. Andrei Rares Toader (ROU), 20.77; 7. Wictor Petersson (SWE), 20.36; 8. Armin Sinančević (SRB), 20.11; 9. Tomáš Staněk (CZE), 20.10; 10. Nick Ponzio (ITA), 20.00; 11. Konrad Bukowiecki (POL), 19.56.

Men’s Discus Throw: Kristjan Čeh (SLO), 72.34; 2. Alin Alexandru Firfirica (ROU), 64.80; 3. Marek Bárta (CZE), 63.08; 4. Martynas Alekna (LTU), 62.28; 5. János Huszák (HUN), 61.76; 6. Guðni Valur Guðnason (ISL), 61.22; 7. Shaquille Emanuelson (NED), 60.93; 8. Martin Marković (CRO), 60.88.

Men’s Hammer Throw: Yann Chaussinand (FRA), 81.91; 2. Mykhaylo Kokhan (UKR), 80.36; 3. Bence Halász (HUN), 79.45; 4. Paweł Fajdek (POL), 74.82; 5. Christos Frantzeskakis (GRE), 74.73; 6. Dániel Rába (HUN), 74.45; 7. Matija Gregurić (CRO), 74.29; 8. Rowan Hamilton (CAN), 71.91; 9. Eivind Henriksen (NOR), 69.57.

WOMEN RESULTS | Boris Hanžeković Memorial

Women’s 200m: Julien Alfred (LCA), 22.15; 2. Jaël Bestué (ESP), 22.92; 3. Boglárka Takács (HUN), 23.22; 4. Sophia Junk (GER), 23.31; 5. Elisa Valensin (ITA), 23.39; 6. Jessica-Bianca Wessolly (GER), 23.43; 7. Talea Prepens (GER), 23.98; 8. Lara Jurčić (CRO), 24.83.

Women’s 400m: Paula Sevilla (ESP), 51.00; 2. Sharlene Mawdsley (IRL), 51.14; 3. Gabby Scott (PUR), 51.37; 4. Anna Polinari (ITA), 51.81; 5. Alice Mangione (ITA), 52.26; 6. Rebecca Borga (ITA), 52.76; 7. Taylor Manson (USA), 53.25; 8. Veronika Drljačić (CRO), 53.36.

Women’s 800m: Anita Horvat (SLO), 2:01.29; 2. Isabelle Boffey (GBR), 2:02.09; 3. Clara Liberman (FRA), 2:02.71; 4. Majtie Kolberg (GER), 2:02.81; 5. Erin Wallace (GBR), 2:02.99; 6. Rachel Pellaud (SUI), 2:03.01; 7. Souad El Haddad (MAR), 2:03.31; 8. Dorsitu Borama (ETH), 2:03.70; 9. Nina Vuković (CRO), 2:04.96; 10. Catriona Bisset (AUS), 2:52.02; 11. Charlotte Pizzo (FRA), 2:52.09; DNF. Priscilla van Oorschot (NED).

Women’s 1500m: Gudaf Tsegay (ETH), 3:58.14; 2. Birke Haylom (ETH), 3:59.19; 3. Danielle Jones (USA), 4:05.04; 4. Adelle Tracey (JAM), 4:09.53; 5. Ava Lloyd (GBR), 4:10.17; 6. Samrawit Mulugeta (ETH), 4:10.46; 7. Vera Bertemes-Hoffmann (LUX), 4:10.68; 8. Amalie Sæten (NOR), 4:10.93; 9. Micol Majori (ITA), 4:11.32; 10. Klara Andrijašević (CRO), 4:12.69; 11. Kristiina Sasínek Mäki (CZE), 4:14.61; DNF. Khadija Benkassem (MAR); DNF. Habtam Gebeyehu (ETH).

Women’s 100m Hurdles: Alaysha Johnson (USA), 12.82; 2. Luca Kozák (HUN), 12.88; 3. Nika Glojnarič (SLO), 13.01; 4. Denisha Cartwright (BAH), 13.07; 5. Mia Wild (CRO), 13.27; 6. Elisa Maria Di Lazzaro (ITA), 13.30; 7. Viktória Forster (SVK), 13.52; 8. Ivana Lončarek (CRO), 13.74.

Women’s 400m Hurdles: Amalie Iuel (NOR), 55.06; 2. Elena Keletý (GER), 55.16; 3. Tia-Adana Belle (BAR), 56.01; 4. Hilla Uusimäki (FIN), 56.34; 5. Daniela Ledecká (SVK), 56.55; 6. Bianca Stubler (USA), 56.91; 7. Natalija Švenda (CRO), 58.05; 8. Line Kloster (NOR), 1:27.11.

Women’s High Jump (Indoor): Angelina Topić (SRB), 1.94; 2. Lamara Distin (JAM), 1.92; 3. Idea Pieroni (ITA), 1.90; 4. Asia Tavernini (ITA), 1.87; 5. Solène Gicquel (FRA), 1.87; 6. Bianca Stychling (GER), 1.84; 7. Lia Apostolovski (SLO), 1.84; 8. Jana Koščak (CRO), 1.80.

Women’s Triple Jump: Shanieka Ricketts (JAM), 14.54 (+0.2); 2. Neja Filipič (SLO), 14.42 (+0.7); 3. Maja Åskag (SWE), 14.00 (–0.2); 4. Ackelia Smith (JAM), 13.84 (–1.5); 5. Tuğba Danışmaz (TUR), 13.84 (+2.2); 6. Ivana Španović (SRB), 13.81 (–0.8); 7. Paola Borović (CRO), 13.36 (+0.4); 8. Aleksandrija Mitrović (SRB), 13.23 (–0.1); 9. Dovilė Kilty (LTU), 13.11 (–0.8).

Women’s Discus Throw: Sandra Elkasević (CRO), 65.03; 2. Marija Tolj (CRO), 64.04; 3. Denia Caballero (CUB), 62.47; 4. Vanessa Kamga (SWE), 60.70; 5. Alexandra Emilianov (MDA), 60.35; 6. Lisa Brix Pedersen (DEN), 58.68.

Women’s Javelin Throw: Tori Moorby (NZL), 61.96; 2. Sara Kolak (CRO), 61.20; 3. Andrea Železná (CZE), 59.82; 4. Eda Tuğsuz (TUR), 59.76; 5. Petra Sičaková (CZE), 57.81; 6. Gedly Tugi (EST), 56.94; 7. Vita Barbić (CRO), 55.64.

