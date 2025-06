Results | FBK Games 2025

Full results from the 2025 FBK Games, part of the World Athletics Continental Tour Gold series, held at FBK Stadium in Hengelo, Netherlands, on 9 June. The meet featured global stars like Femke Bol and included strong participation from Jamaica, including the Olympic Games champion Roje Stona, across multiple events.

FBK Games | Men’s Results

MEN’S 100M: 1. Elvis Afrifa (NED), 10.25; 2. Benjamin Richardson (RSA), 10.28; 3. Henrik Larsson (SWE), 10.29; 4. Ronnie Baker (USA), 10.30; 5. Owen Ansah (GER), 10.31; 6. Bradley Nkoana (RSA), 10.36; 7. Taymir Burnet (NED), 10.37; 8. Abdul Hakim Sani Brown (JPN), 10.44; 9. Yohan Blake (JAM), 10.48.

MEN’S 400M: 1. Jonas Phijffers (NED), 44.93; 2. Matheus Lima (BRA), 45.21; 3. Jean Paul Bredau (GER), 45.78; 4. Eugene Omalla (NED), 46.00; 5. Ricky Petrucciani (SUI), 46.34; 6. Liemarvin Bonevacia (NED), 46.60; DNF. Busang Collen Kebinatshipi (BOT).

MEN’S 800M: 1. Mark English (IRL), 1:43.92; 2. Yanis Meziane (FRA), 1:44.32; 3. Peyton Craig (AUS), 1:44.32; 4. Jakub Dudycha (CZE), 1:44.78; 5. Elvin Josué Canales (ESP), 1:45.05; 6. Stefan Nillessen (NED), 1:45.09; 7. Pieter Sisk (BEL), 1:45.12; 8. Samuel Chapple (NED), 1:45.22; 9. Catalin Tecuceanu (ITA), 1:46.60; DNF. Kabelo Simon Mohlosi (RSA).

MEN’S 110MH: 1. Cordell Tinch (USA), 13.10; 2. Omar McLeod (JAM), 13.42; 3. Michael Obasuyi (BEL), 13.45; 4. Timme Koster (NED), 13.59; 5. Roger Iribarne (CUB), 13.61; 6. Job Geerds (NED), 13.66; 7. Milan Trajkovic (CYP), 13.73; 8. Manuel Mordi (GER), 13.75; 9. Dylan Beard (USA), 15.19.

MEN’S POLE VAULT: 1. Christopher Nilsen (USA), 5.82m; 2. KC Lightfoot (USA), 5.74m; 3=. Keaton Daniel (USA), 5.66m; 3=. Tao Zhong (CHN), 5.66m; 5. Ernest John Obiena (PHI), 5.66m; 6. Thibaut Collet (FRA), 5.66m; 7. Robin Emig (FRA), 5.40m; NH. Menno Vloon (NED), NH. Bo Kanda Lita Baehre (GER).

MEN’S LONG JUMP: 1. Gerson Baldé (POR), 8.07 (+0.2); 2. Liam Adcock (AUS), 7.97 (+0.5); 3. Isaac Grimes (USA), 7.93 (–0.5); 4. Marquis Dendy (USA), 7.88 (+0.9); 5. Thobias Montler (SWE), 7.84 (+0.7); 6. Emiliano Lasa (URU), 7.82 (+0.6); 7. Carey McLeod (JAM), 7.73 (0.0); 8. Simon Batz (GER), 7.65 (+0.6); 9. Jules Pommery (FRA), 7.59 (+0.5).

MEN’S DISCUS THROW: 1. Kristjan Čeh (SLO), 69.21m; 2. Matthew Denny (AUS), 67.64m; 3. Roje Stona (JAM), 67.19m; 4. Lawrence Okoye (GBR), 66.07m; 5. Ruben Rolvink (NED), 65.52m; 6. Henrik Janssen (GER), 65.02m; 7. Fedrick Dacres (JAM), 64.86m; 8. Sam Mattis (USA), 64.67m; 9. Claudio Romero (CHI), 62.60m; 10. Shaquille Emanuelson (NED), 59.85m.

FBK Games | Women’s Results

WOMEN’S 200M: 1. Anavia Battle (USA), 22.75; 2. Julia Henriksson (SWE), 23.10; 3. Minke Bisschops (NED), 23.14; 4. Lieke Klaver (NED), 23.40; 5. Natalia Bukowiecka (POL), 23.42; 6. Nora Lindahl (SWE), 23.51; 7. Torrie Lewis (AUS), 23.62; 8. Maboundou Koné (CIV), 23.71.

WOMEN’S 800M: 1. Anaïs Bourgoin (FRA), 1:59.53; 2. Oratile Nowe (BOT), 1:59.58; 3. Sage Hurta-Klecker (USA), 1:59.77; 4. Abbey Caldwell (AUS), 2:00.11; 5. Anna Wielgosz (POL), 2:00.11; 6. Assia Raziki (MAR), 2:00.56; 7. Catriona Bisset (AUS), 2:02.22; 8. Eveliina Määttänen (FIN), 2:03.68; 9. Aster Areri (ETH), 2:04.41; DQ. Claudia Hollingsworth (AUS); DNF. Lisanne de Witte (NED).

WOMEN’S 100MH: 1. Nadine Visser (NED), 12.59; 2. Marione Fourie (RSA), 12.60; 3. Pia Skrzyszowska (POL), 12.77; 4. Maayke Tjin-A-Lim (NED), 12.90; 5. Karin Strametz (AUT), 12.97; 6. Lotta Harala (FIN), 12.99; 7. Marlene Meier (GER), 13.24; 8. Noor Koekelkoren (BEL), 13.29.

WOMEN’S 400MH: 1. Femke Bol (NED), 52.51; 2. Gianna Woodruff (PAN), 54.54; 3. Emma Zapletalová (SVK), 54.71; 4. Elena Keletý (GER), 54.91; 5. Cassandra Tate (USA), 56.14; 6. Lina Nielsen (GBR), 56.17; 7. Louise Maraval (FRA), 57.94; 8. Rogail Joseph (RSA), 59.21.

WOMEN’S 3000M STEEPLECHASE: 1. Peruth Chemutai (UGA), 9:07.79; 2. Wosane Asefa (ETH), 9:20.83; 3. Caren Chebet (KEN), 9:22.35; 4. Angelina Ellis (USA), 9:22.85; 5. Marta Serrano (ESP), 9:24.26; 6. Adva Cohen (ISR), 9:24.46; 7. Eline Dalemans (BEL), 9:25.80; 8. Daisy Jepkemei (KAZ), 9:25.87; 9. Jackline Chepkoech (KEN), 9:30.49; 10. Veerle Bakker (NED), 9:30.67; 11. Kinga Królik (POL), 9:31.31; 12. Rihab Dhahri (TUN), 9:35.55; 13. Tatiane Raquel da Silva (BRA), 9:44.11; DNF. Flavie Renouard (FRA).

WOMEN’S HIGH JUMP: 1. Nicola Olyslagers (AUS), 1.97m; 2. Lamara Distin (JAM), 1.90m; 3. Engla Nilsson (SWE), 1.85m; 4=. Safina Sadullayeva (UZB), 1.85m; 4=. Britt Weerman (NED), 1.85m; 6=. Lia Apostolovski (SLO), 1.80m; 6=. Yelizaveta Matveyeva (KAZ), 1.80m; 8=. Glenka Antonia (NED), 1.80m; 8=. Ella Junnila (FIN), 1.80m.

WOMEN’S SHOT PUT: 1. Chase Jackson (USA), 20.62m; 2. Jessica Schilder (NED), 20.16m; 3. Maggie Ewen (USA), 19.48m; 4. Fanny Roos (SWE), 18.96m; 5. Alina Kenzel (GER), 18.36m; 6. Danniel Thomas-Dodd (JAM), 18.18m; 7. Jorinde van Klinken (NED), 17.58m; 8. Jessica Woodard (USA), 17.46m; 9. Julia Ritter (GER), 16.22m.

