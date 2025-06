Results | Kip Keino Classic 2025

The following are the full results from the Kip Keino Classic, held on May 31, 2025, at the Ulinzi Sports Complex in Langata, Nairobi, Kenya. The meet featured world-class showdowns across the track and field spectrum

Kip Keino Classic Men’s Results

Men’s 100m: 1. Lachlan Kennedy (AUS), 9.98; 2. Bayanda Walaza (RSA), 10.03; 3. Ferdinand Omanyala (KEN), 10.07; 4. Shaun Maswanganyi (RSA), 10.24; 5. Simon Verherstraeten (BEL), 10.26; 6. Mark Otieno Odhiambo (KEN), 10.29; 7. Duan Asemota (CAN), 10.32; 8. Claude Itoungue Bogognie (CMR), 10.32.

Men’s 200m: 1. Joseph Fahnbulleh (LBR), 20.40; 2. Shaun Maswanganyi (RSA), 20.47; 3. William Reais (SUI), 20.72; 4. Simon Verherstraeten (BEL), 20.78; 5. Duan Asemota (CAN), 20.80; 6. Dennis Mwai (KEN), 20.91; 7. Calab Law (AUS), 20.98.

Men’s 400m: 1. Zakithi Nene (RSA), 43.76; 2. Chidi Okezie (NGR), 44.98; 3. Zablon Ekhal Ekwam (KEN), 45.01; 4. Haron Adoli (UGA), 45.21; 5. Emmanuel Bamidele (NGR), 45.49; 6. Cooper Sherman (AUS), 45.80; 7. João Coelho (POR), 46.61; 8. Kennedy Kimeu Muthoki (KEN), 47.02.

Men’s 400m: 1. Brian Onyari Tinega (KEN), 45.06; 2. Kevin Kipkorir (KEN), 45.29; 3. Kelvin Kiprotich Tonui (KEN), 45.58; 4. Allan Kipyego (KEN), 45.60; 5. David Sanayek Kapirante (KEN), 45.71; 6. Boniface Ontuga Mweresa (KEN), 46.15; 7. George Mutinda (KEN), 46.56; 8. Erastus Mbaluka (KEN), 46.93.

Men’s 800m: 1. Jonah Koech (USA), 1:43.32; 2. Nicholas Kiplangat Kebenei (KEN), 1:43.75; 3. Alex Ngeno Kipngetich (KEN), 1:45.17; 4. Ferguson Cheruiyot Rotich (KEN), 1:45.32; 5. Cornelius Tuwei (KEN), 1:45.58; 6. Aaron Kemei Cheminingwa (KEN), 1:45.76; 7. Tumo Nkape (BOT), 1:46.21; 8. Letlhogonolo Mokgethi (BOT), 1:46.38; DNF. Khaled Benmahdi (ALG).

Men’s 1500m: 1. Abel Kipsang (KEN), 3:35.09; 2. Mathew Kipchumba Kipsang (KEN), 3:35.87; 3. Vincent Kibet Keter (KEN), 3:37.59; 4. Charles Cheboi Simotwo (KEN), 3:37.75; 5. Sendel Musa (ETH), 3:39.34; 6. Duncan Waweru (KEN), 3:39.96; 7. Justice Kipkoech Byegon (KEN), 3:42.78; 8. Anthony Kibet (KEN), 3:43.78; 9. Kebede Rohobet (ETH), 3:43.87; 10. Hosea Kiprop (UGA), 3:45.41; 11. Dechasa Tilnte (ETH), 3:52.43; DNF. Robert Kimutai Korir (KEN).

Men’s 5000m: 1. Hailemariyam Amare (ETH), 13:34.02; 2. Ayele Tadesse (ETH), 13:34.86; 3. Stanley Waithaka Mburu (KEN), 13:38.17; 4. Fasika Ayele (ETH), 13:41.20; 5. Charles Rotich (KEN), 13:41.83; 6. Frankline Kibet (KEN), 13:45.42; 7. Muse Gizachew (ETH), 13:46.72; 8. Samuel Simba Cherop (UGA), 13:49.07; 9. Abraham Cherotich (UGA), 14:11.96; 10. Hani Idriss Hersi (DJI), 14:36.05; DNF. Yves Niyongabo (BDI), Mamaru Gwade (ETH), Said Ameri (ALG), Boaz Kiprugut (KEN), Andrew Kiptoo (KEN).

Men’s 3000m Steeplechase: 1. Edmund Serem (KEN), 8:27.68; 2. Dinka Fikadu (ETH), 8:27.97; 3. Gemechu Godana (ETH), 8:31.82; 4. Diriba Girma (ETH), 8:32.39; 5. Yonatan Tadesse (ETH), 8:38.98; 6. Zelalem Anemut (ETH), 8:42.39; 7. Wesley Langat (KEN), 8:43.74; 8. Damián Vích (CZE), 8:53.99; 9. Gideon Rotich (UGA), 9:19.37; DNF. Cornelius Kiplangat (KEN), John Koech (BRN), Wilberforce Chemiat Kones (KEN), Amos Kimeli (KEN).

Men’s Hammer Throw: 1. Ethan Katzberg (CAN), 82.73; 2. Matija Gregurić (CRO), 76.68; 3. Dániel Rába (HUN), 75.93; 4. Denzel Comenentia (NED), 75.30; 5. Shota Fukuda (JPN), 72.77; 6. Michail Anastasakis (GRE), 72.40; 7. Mostafa Elgamel (EGY), 68.28; 8. Dominic Ongidi Abunda (KEN), 61.50.

Men’s Javelin Throw: 1. Luiz Mauricio da Silva (BRA), 86.34; 2. Thomas Röhler (GER), 80.79; 3. Leandro Ramos (POR), 80.68; 4. Curtis Thompson (USA), 78.78; 5. Julius Yego (KEN), 78.74; 6. Manu Quijera (ESP), 78.33; 7. Anderson Peters (GRN), 77.49; 8. Timothy Herman (BEL), 77.14; 9. Alex Toroitich Kiprotich (KEN), 74.17; 10. Kishore Jena (IND), 73.06; 11. Ioannis Kyriazis (GRE), 60.02.

Kip Keino Classic Women’s Results

Women’s 100m: 1. Maia McCoy (LBR), 11.21; 2. Destiny Smith-Barnett (LBR), 11.29; 3. Bassant Hemida (EGY), 11.49; 4. Murangi Refilwe (BOT), 11.57; 5. Shannon Ray (USA), 11.64; 6. Tsaone Bakani Sebele (BOT), 11.66; 7. Milcent Ndoro (KEN), 11.93; 8. Doreen Waka (KEN), 11.96.

Women’s 800m: 1. Lilian Odira (KEN), 1:58.31; 2. Oratile Nowe (BOT), 1:58.47; 3. Sarah Moraa (KEN), 1:58.96; 4. Shafiqua Maloney (VIN), 1:59.13; 5. Judy Kemunto (KEN), 2:00.98; 6. Aviwe Hoboloshe (RSA), 2:02.02; 7. Dorcus Ewoi (KEN), 2:03.16; 8. Maureen Chepkirui (KEN), 2:03.59; 9. Nelly Jepkosgei (BRN), 2:04.28; 10. Vanessa Scaunet (BEL), 2:07.80; 11. Naum Bopape (RSA), 2:08.60; DNF. Daisy Chepngetich Ruto (KEN).

Women’s 1500m: 1. Hawi Abera (ETH), 4:06.52; 2. Purity Chepkirui (KEN), 4:06.97; 3. Ksanet Alem (ETH), 4:07.15; 4. Axumawit Embaye (ETH), 4:08.04; 5. Faith Chebet (KEN), 4:13.25; 6. Knight Aciru (UGA), 4:13.43; 7. Mary Nyaboke Ogwoka (KEN), 4:15.90; 8. Birtukan Degu (ETH), 4:16.83; 9. Nowel Cheruto (UGA), 4:24.62; 10. Fikre Birane Gebeyehu (ETH), 4:26.98; 11. Rebecca Mwangi (KEN), 4:30.97; DNF. Vicody Chemutai (KEN).

Women’s 5000m: 1. Sarah Chelangat (UGA), 15:03.33; 2. Maurine Jepkoech Chebor (KEN), 15:14.57; 3. Gemene Mamite (ETH), 15:21.25; 4. Cynthia Chepkirui (KEN), 15:24.30; 5. Mercy Cherono (KEN), 15:28.87; 6. Charity Cherop (UGA), 15:31.56; 7. Mercy Chepkemoi (KEN), 15:36.15; 8. Gela Hambese (ETH), 15:47.77; 9. Yenenesh Shimket (ETH), 15:51.75; 10. Megertu Mideksa (ETH), 16:04.85; 11. Tsiyon Abebe (ETH), 16:19.93; 12. Lonah Cherono (KEN), 16:48.86; DNF. Miriam Chebet (KEN), Nancy Jepkemei (KEN), Kadra Mohamed Dembil (DJI), Emebet Ejigu (ETH).

Women’s 400m Hurdles: 1. Amalie Iuel (NOR), 54.80; 2. Kristiina Halonen (FIN), 55.32; 3. Eileen Demes (GER), 55.38; 4. Bianca Stubler (USA), 55.48; 5. Daniela Ledecká (SVK), 55.97; 6. Line Kloster (NOR), 56.46; 7. Elisabeth Slettum (NOR), 57.47; 8. Jessica Wright (USA), 58.98.

Women’s 3000m Steeplechase: 1. Wosane Asefa (ETH), 9:30.68; 2. Kena Tufa (ETH), 9:31.72; 3. Firehiwot Gesese (ETH), 9:32.09; 4. Diana Chepkemoi (KEN), 9:41.52; 5. Jackline Chepkoech (KEN), 9:44.48; 6. Bizunesh Getahun (ETH), 10:04.27; 7. Sharon Chepkemoi (KEN), 10:08.36; 8. Nancy Chepkwurui (UGA), 10:22.35; 9. Joyce Jepkogei Biwot (KEN), 10:33.70; DNF. Loice Chewkemoi (UGA), Caren Chebet (KEN), Stella Rutto (ROU).

Women’s Long Jump: 1. Esraa Owis (EGY), 6.94 (+2.4); 2. Lissandra Maysa Campos (BRA), 6.84 (+0.6); 3. Maja Bedrač (SLO), 6.58 (+1.7); 4. Diana Lesti (HUN), 6.58 (+0.6); 5. Danielle Nolte (RSA), 6.56 (+2.1); 6. Tshegofatso Bojosi (BOT), 6.30 (+1.4); 7. Faith Jepkemboi Kipsang (KEN), 5.91 (+0.9); 8. Rougui Sow (FRA), 5.90 (+1.5).

Women’s Hammer Throw: 1. Camryn Rogers (CAN), 77.93; 2. Katrine Koch Jacobsen (DEN), 74.21; 3. Janee’ Kassanavoid (USA), 74.17; 4. Bianca Florentina Ghelber (ROU), 73.99; 5. Rose Loga (FRA), 72.88; 6. Beatrice Nedberge Llano (NOR), 72.31; 7. Anita Włodarczyk (POL), 70.27; 8. Nova Kienast (GER), 65.29; 9. Roseline Nyachama Rakamba (KEN), 51.85; NM. Iryna Klymets (UKR).

