Results | Golden Gala | Rome Diamond League 2025

The following are the full results from the Golden Gala, Rome Diamond League, held on 6 June 2025 at the Stadio Olimpico in Roma, Italy. The meet featured world-class showdowns across the track and field spectrum.

Men’s 100m: 1. Trayvon Bromell (USA), 9.84; 2. Emmanuel Eseme (CMR), 9.99; 3. Ferdinand Omanyala (KEN), 10.01; 4. Brandon Hicklin (USA), 10.04; 5. Fred Kerley (USA), 10.06; 6. Courtney Lindsey (USA), 10.18; 7. Filippo Tortu (ITA), 10.19; 8. Abdul Hakim Sani Brown (JPN), 10.31; 9. Chituru Ali (ITA), 11.21.

Men’s 400m: 1. Quincy Hall (USA), 44.22; 2. Zakithi Nene (RSA), 44.23; 3. Busang Collen Kebinatshipi (BOT), 44.51; 4. Charles Dobson (GBR), 44.64; 5. Vernon Norwood (USA), 44.86; 6. Kirani James (GRN), 44.92; 7. Alexander Doom (BEL), 45.60; 8. Edoardo Scotti (ITA), 45.68.

Men’s 1500m: 1. Azeddine Habz (FRA), 3:29.72; 2. Timothy Cheruiyot (KEN), 3:29.75; 3. Anass Essayi (MAR), 3:30.74; 4. Robert Farken (GER), 3:30.80; 5. Samuel Pihlström (SWE), 3:30.87; 6. Reynold Cheruiyot (KEN), 3:30.94; 7. Elliot Giles (GBR), 3:31.13; 8. Brian Komen (KEN), 3:31.14; 9. Oliver Hoare (AUS), 3:31.15; 10. Federico Riva (ITA), 3:31.42; 11. Anas Lagtiy Chaoudar (FRA), 3:31.58; 12. Vincent Ciattei (USA), 3:31.69; 13. Adrián Ben (ESP), 3:32.07; 14. Cathal Doyle (IRL), 3:32.15; 15. Filip Rak (POL), 3:32.53; 16. Ignacio Fontes (ESP), 3:32.55; DNF. Žan Rudolf (SLO).

Men’s 110mH: 1. Jason Joseph (SUI), 13.14; 2. Cordell Tinch (USA), 13.14; 3. Dylan Beard (USA), 13.28; 4. Orlando Bennett (JAM), 13.29; 5. Daniel Roberts (USA), 13.40; 6. Wilhem Belocian (FRA), 13.44; 7. Erwann Cinna (FRA), 13.56; 8. Omar McLeod (JAM), 13.58; 9. Asier Martínez (ESP), 13.68.

Men’s High Jump: 1. Sanghyeok Woo (KOR), 2.32; 2. Oleh Doroshchuk (UKR), 2.30; 3. Romaine Beckford (JAM), 2.26; 4. JuVaughn Harrison (USA), 2.26; 5. Matteo Sioli (ITA), 2.23; 6. Hamish Kerr (NZL), 2.20; 7. Manuel Lando (ITA), 2.20; 8. Jan Štefela (CZE), 2.20; 9. Stefano Sottile (ITA), 2.20; 10. Gianmarco Tamberi (ITA), 2.16; 11. Raymond Richards (JAM), 2.12.

Men’s Long Jump: 1. Liam Adcock (AUS), 8.34 (-0.2); 2. Mattia Furlani (ITA), 8.13 (-0.5); 3. Miltiadis Tentoglou (GRE), 8.10 (-0.3); 4. Lester Lescay (ESP), 8.06 (-0.3); 5. Carey McLeod (JAM), 8.01 (-0.4); 6. Simon Ehammer (SUI), 7.85 (-0.6); 7. Simon Batz (GER), 7.84 (-0.3); 8. Thobias Montler (SWE), 7.79 (-0.2); 9. Marquis Dendy (USA), 7.72 (0.0).

Men’s Shot Put: 1. Tom Walsh (NZL), 21.89; 2. Zane Weir (ITA), 21.67; 3. Rajindra Campbell (JAM), 21.64; 4. Joe Kovacs (USA), 21.59; 5. Adrian Piperi (USA), 21.58; 6. Payton Otterdahl (USA), 21.56; 7. Leonardo Fabbri (ITA), 21.35; 8. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (NGR), 21.31; 9. Andrei Rares Toader (ROU), 20.67; 10. Roger Steen (USA), 20.30.

Women’s 200m: 1. Anavia Battle (USA), 22.53 (+0.8); 2. Amy Hunt (GBR), 22.67; 3. Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV), 22.75; 4. Mckenzie Long (USA), 22.81; 5. Maia McCoy (LBR), 22.91; 6. Jessika Gbaï (CIV), 22.95; 7. Dalia Kaddari (ITA), 23.12; 8. Paula Sevilla (ESP), 23.12; 9. Maboundou Koné (CIV), 23.30.

Women’s 1500m: 1. Sarah Healy (IRL), 3:59.17; 2. Sarah Billings (AUS), 3:59.24; 3. Abbey Caldwell (AUS), 3:59.32; 4. Heather MacLean (USA), 3:59.71; 5. Susan Lokayo Ejore (KEN), 3:59.73; 6. Águeda Marqués (ESP), 4:00.57; 7. Agathe Guillemot (FRA), 4:01.49; 8. Marta Zenoni (ITA), 4:01.52; 9. Weronika Lizakowska (POL), 4:01.70; 10. Saron Berhe (ETH), 4:01.78; 11. Katie Snowden (GBR), 4:02.02; 12. Revee Walcott-Nolan (GBR), 4:02.28; 13. Hirut Meshesha (ETH), 4:03.60; 14. Nozomi Tanaka (JPN), 4:05.08; 15. Sintayehu Vissa (ITA), 4:08.49; DNF. Purity Chepkirui (KEN).

Women’s 5000m: 1. Beatrice Chebet (KEN), 14:03.69; 2. Freweyni Hailu (ETH), 14:19.33; 3. Nadia Battocletti (ITA), 14:23.15; 4. Birke Haylom (ETH), 14:24.20; 5. Gudaf Tsegay (ETH), 14:24.86; 6. Josette Andrews (USA), 14:25.37; 7. Chaltu Dida (ETH), 14:27.11; 8. Aleshign Baweke (ETH), 14:27.33; 9. Asayech Ayichew (ETH), 14:38.78; 10. Shelby Houlihan (USA), 14:45.29; 11. Marta García (ESP), 14:47.18; 12. Maureen Koster (NED), 14:47.31; 13. Sarah Madeleine (FRA), 14:48.79; 14. Francine Niyomukunzi (BDI), 14:49.89; 15. Margaret Akidor (KEN), 14:52.00; 16. Karissa Schweizer (USA), 14:56.38; 17. Megan Keith (GBR), 15:16.91; DNF. Winnie Nanyondo (UGA).

Women’s 400m Hurdles: 1. Andrenette Knight (JAM), 53.67; 2. Ayomide Folorunso (ITA), 54.21; 3. Rushell Clayton (JAM), 54.31; 4. Lina Nielsen (GBR), 54.66; 5. Louise Maraval (FRA), 54.86; 6. Zenéy van der Walt (RSA), 55.29; 7. Shiann Salmon (JAM), 55.47; 8. Linda Olivieri (ITA), 56.06; 9. Cassandra Tate (USA), 56.15.

Women’s Pole Vault: 1. Sandi Morris (USA), 4.80; =2. Roberta Bruni (ITA), 4.65; =2. Gabriela Leon (USA), 4.65; =4. Amálie Švábíková (CZE), 4.50; =4. Marie-Julie Bonnin (FRA), 4.50; =4. Angelica Moser (SUI), 4.50; =4. Tina Šutej (SLO), 4.50; 8. Imogen Ayris (NZL), 4.50; 9. Elisa Molinarolo (ITA), 4.35.

Women’s Triple Jump: 1. Shanieka Ricketts (JAM), 14.64 (-0.7); 2. Leyanis Pérez Hernández (CUB), 14.46 (-0.8); 3. Thea Lafond (DMA), 14.30 (-0.1); 4. Liadagmis Povea (CUB), 14.17 (-0.7); 5. Jasmine Moore (USA), 14.15 (+0.6); 6. Neja Filipič (SLO), 13.84 (+0.6); 7. Diana Ana Maria Ion (ROU), 13.76 (-0.5); 8. Ilionis Guillaume (FRA), 13.59 (+1.0); 9. Ana Peleteiro-Compaoré (ESP), 13.04 (-1.0).

Women’s Discus Throw: 1. Valarie Allman (USA), 69.21; 2. Yaimé Pérez (CUB), 66.63; 3. Jorinde van Klinken (NED), 65.77; 4. Sandra Elkasević (CRO), 64.91; 5. Marike Steinacker (GER), 64.78; 6. Bin Feng (CHN), 64.19; 7. Kristin Pudenz (GER), 64.12; 8. Laulauga Tausaga (USA), 62.68; 9. Melina Robert-Michon (FRA), 59.88; 10. Daisy Osakue (ITA), 56.40.

_________________________

Dive into the vibrant track and field conversation – scroll down to leave your comment and stay connected with the Trackalerts Social community! 🎉

Like us on Facebook @trackalerts

Follow us on Instagram @trackalerts

Subscribe to our YouTube @trackalertstv

Follow us on TikTok @trackalerts

Follow us on X @trackalerts

Follow us on Threads @trackalerts