Results | Stockholm Diamond League

The following are the full results from the BAUHAUS-Galan, Stockholm Diamond League, held at the Olympiastadion in Stockholm (SWE), 14–15 June 2025. The meet featured world-class showdowns across the track and field spectrum.

The star of the meet was Armand Duplantis (SWE), who cleared 6.28m to set a new world record in the men’s pole vault.

Stockholm Diamond League | Men’s Results

MEN’S 100M: 1. Benjamin Azamati (GHA), 10.18; 2. Bradley Nkoana (RSA), 10.23; 3. Kyree King (USA), 10.27; 4. Edvin Sidwall (SWE), 10.35; 5. Zion Eriksson (SWE), 10.45; 6. Jean-Christian Zirignon (SWE), 10.47; 7. Linus Pihl (SWE), 10.47; Gift Leotlela (RSA) – Disqualified.

MEN’S 200M: 1. Reynier Mena (CUB), 20.05; 2. Joseph Fahnbulleh (LBR), 20.32; 3. Kyree King (USA), 20.49; 4. Henrik Larsson (SWE), 20.51; 5. Abduraqhman Karriem (RSA), 20.52; 6. Erik Erlandsson (SWE), 20.57; 7. Joshua Hartmann (GER), 20.97; Aaron Brown (CAN) – Disqualified.

MEN’S 800M: 1. Emmanuel Wanyonyi (KEN), 1:41.95; 2. Djamel Sedjati (ALG), 1:42.27; 3. Josh Hoey (USA), 1:42.43; 4. Gabriel Tual (FRA), 1:42.72; 5. Slimane Moula (ALG), 1:42.77; 6. Kethobogile Haingura (BOT), 1:43.61; 7. Wyclife Kinyamal (KEN), 1:43.95; 8. Andreas Kramer (SWE), 1:44.08; 9. Bryce Hoppel (USA), 1:47.59; Patryk Sieradzki (POL) – Did Not Finish.

MEN’S 1500M: 1. Samuel Pihlström (SWE), 3:31.53; 2. Federico Riva (ITA), 3:32.17; 3. Kristian Uldbjerg Hansen (DEN), 3:32.60; 4. Mohamed Attaoui (ESP), 3:32.63; 5. George Mills (GBR), 3:32.67; 6. Narve Gilje Nordås (NOR), 3:32.78; 7. Festus Lagat (KEN), 3:32.97; 8. Samuel Tanner (NZL), 3:33.06; 9. Abraham Alvarado (USA), 3:33.21; 10. Luke Houser (USA), 3:33.99; 11. Ruben Verheyden (BEL), 3:34.01; 12. Jonathan Grahn (SWE), 3:38.01; Boaz Kiprugut (KEN) – Did Not Finish; Mounir Akbache (FRA) – Did Not Finish.

MEN’S 5000M: 1. Andreas Almgren (SWE), 12:44.27; 2. Kuma Girma (ETH), 12:57.46; 3. Ky Robinson (AUS), 12:58.38; 4. Mike Foppen (NED), 13:02.43; 5. Keneth Kiprop (UGA), 13:02.69; 6. Denis Kipkoech (KEN), 13:07.02; 7. Cole Hocker (USA), 13:09.36; 8. Morgan Beadlescomb (USA), 13:13.37; 9. Eduardo Herrera (MEX), 13:17.08; 10. Saymon Tesfagiorgis (ERI), 13:23.78; 11. Andrew Kiptoo Alamisi (KEN), 13:29.07; 12. Emil Danielsson (SWE), 13:32.03; 13. Biniyam Melak (ETH), 13:32.79; 14. Cornelius Kemboi (KEN), 13:49.29; Adam Czerwiński (POL) – Did Not Finish; Filip Sasínek (CZE) – Did Not Finish; Ybeltal Gashahun (ETH) – Did Not Finish.

MEN’S 400MH: 1. Rai Benjamin (USA), 46.54; 2. Alison dos Santos (BRA), 46.68; 3. Karsten Warholm (NOR), 47.41; 4. Emil Agyekum (GER), 48.37; 5. Alastair Chalmers (GBR), 48.63; 6. Carl Bengtström (SWE), 48.80; 7. Karl Wållgren (SWE), 51.26; Matheus Lima (BRA) – Did Not Finish.

MEN’S 3000MSC: 1. Karl Bebendorf (GER), 8:11.81; 2. Geordie Beamish (NZL), 8:13.86; 3. Faid El Mostafa (MAR), 8:14.04; 4. Ala Zoghlami (ITA), 8:14.38; 5. Getnet Wale (ETH), 8:15.57; 6. Jacob Boutera (NOR), 8:15.69; 7. Djilali Bedrani (FRA), 8:16.39; 8. Vidar Johansson (SWE), 8:17.89; 9. Jean-Simon Desgagnés (CAN), 8:20.01; 10. Nicolas-Marie Daru (FRA), 8:24.78; 11. Tomáš Habarta (CZE), 8:28.90; 12. Dinka Fikadu (ETH), 8:32.76; Wilberforce Chemiat Kones (KEN) – Did Not Finish; Leo Magnusson (SWE) – Did Not Finish; Wesley Langat (KEN) – Did Not Finish.

MEN’S POLE VAULT: 1. Armand Duplantis (SWE), 6.28 (World Record); 2. Kurtis Marschall (AUS), 5.90; 3. Menno Vloon (NED), 5.80; 4. Renaud Lavillenie (FRA), 5.80; 5. Ersu Şaşma (TUR), 5.70; 5. Keaton Daniel (USA), 5.70; 7. Ernest John Obiena (PHI), 5.70; 8. Emmanouil Karalis (GRE), 5.60; 8. Sam Kendricks (USA), 5.60.

MEN’S DISCUS THROW: 1. Kristjan Čeh (SLO), 69.73m; 2. Daniel Ståhl (SWE), 69.53m; 3. Matthew Denny (AUS), 68.14m; 4. Clemens Prüfer (GER), 66.26m; 5. Henrik Janssen (GER), 65.04m; 6. Roje Stona (JAM), 64.68m; 7. Lawrence Okoye (GBR), 64.15m; 8. Lukas Weißhaidinger (AUT), 62.62m.

Stockholm Diamond League | Women’s Results

WOMEN’S 100M: 1. Julien Alfred (LCA), 10.75; 2. Dina Asher-Smith (GBR), 10.93; 3. Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV), 11.00; 4. Maia McCoy (LBR), 11.12; 5. Daryll Neita (GBR), 11.17; 6. Patrizia Van Der Weken (LUX), 11.18; 7. Julia Henriksson (SWE), 11.24; 8. Zaynab Dosso (ITA), 11.26.

WOMEN’S 200M: 1. Thelma Davies (LBR), 22.41; 2. Jaël Bestué (ESP), 22.69; 3. Gina Lückenkemper (GER), 22.76; 4. Bassant Hemida (EGY), 22.84; 5. Bianca Williams (GBR), 22.84; 6. Boglárka Takács (HUN), 23.09; 7. Nora Lindahl (SWE), 23.23; 8. Torrie Lewis (AUS), 23.50.

WOMEN’S 400M: 1. Isabella Whittaker (USA), 49.78; 2. Henriette Jæger (NOR), 50.07; 3. Amber Anning (GBR), 50.17; 4. Lieke Klaver (NED), 50.35; 5. Martina Weil (CHI), 50.39; 6. Rhasidat Adeleke (IRL), 50.48; 7. Sada Williams (BAR), 50.94; 8. Andrea Miklós (ROU), 51.91.

WOMEN’S 800M: 1. Georgia Hunter Bell (GBR), 1:57.66; 2. Mary Moraa (KEN), 1:57.83; 3. Prudence Sekgodiso (RSA), 1:58.00; 4. Audrey Werro (SUI), 1:58.35; 5. Jemma Reekie (GBR), 1:58.66; 6. Oratile Nowe (BOT), 1:58.78; 7. Addison Wiley (USA), 1:58.86; 8. Eloisa Coiro (ITA), 2:00.20; DNF. Margarita Koczanowa (POL).

WOMEN’S 3000M: 1. Linden Hall (AUS), 8:30.01; 2. Sarah Chelangat (UGA), 8:31.27; 3. Innes Fitzgerald (GBR), 8:32.90; 4. Hannah Nuttall (GBR), 8:33.82; 5. Caroline Nyaga (KEN), 8:34.79; 6. Hellen Ekalale Lobun (KEN), 8:36.85; 7. Águeda Marqués (ESP), 8:37.24; 8. Marta García (ESP), 8:38.83; 9. Salomé Afonso (POR), 8:39.31; 10. Marta Zenoni (ITA), 8:41.72; 11. Nozomi Tanaka (JPN), 8:50.18; DNF. Katie Snowden (GBR); DNF. Nikola Bisová (CZE); DNF. Sarah Lahti (SWE); DNF. Winnie Nanyondo (UGA).

WOMEN’S 100MH: 1. Grace Stark (USA), 12.33; 2. Ackera Nugent (JAM), 12.37; 3. Nadine Visser (NED), 12.49; 4. Devynne Charlton (BAH), 12.59; 5. Kendra Harrison (USA), 12.69; 6. Giada Carmassi (ITA), 12.69; 7. Pia Skrzyszowska (POL), 12.79; 8. Alaysha Johnson (USA), 12.84.

WOMEN’S 400MH: 1. Femke Bol (NED), 52.11; 2. Dalilah Muhammad (USA), 52.91; 3. Gianna Woodruff (PAN), 53.99; 4. Elena Keletý (GER), 54.79; 5. Amalie Iuel (NOR), 54.84; 6. Moa Granat (SWE), 55.37; 7. Sarah Carli (AUS), 55.43; 8. Ayomide Folorunso (ITA), 55.98.

WOMEN’S HIGH JUMP: 1. Nicola Olyslagers (AUS), 2.01; 2. Yaroslava Mahuchikh (UKR), 1.99; 3. Maria Żodzik (POL), 1.93; =4. Engla Nilsson (SWE), 1.91; =4. Vashti Cunningham (USA), 1.91; =4. Yuliia Levchenko (UKR), 1.91; =4. Eleanor Patterson (AUS), 1.91; 8. Angelina Topić (SRB), 1.91; 9. Christina Honsel (GER), 1.91.

WOMEN’S POLE VAULT: 1. Sandi Morris (USA), 4.82; 2. Angelica Moser (SUI), 4.63; 3. Roberta Bruni (ITA), 4.53; 4. Gabriela Leon (USA), 4.53; 5. Tina Šutej (SLO), 4.38; 6. Emily Grove (USA), 4.23; NH. Elina Lampela (FIN); NH. Elisa Molinarolo (ITA).

WOMEN’S LONG JUMP: 1. Tara Davis-Woodhall (USA), 7.05 (+1.3); 2. Larissa Iapichino (ITA), 6.90 (+3.6); 3. Jasmine Moore (USA), 6.76 (+2.4); 4. Malaika Mihambo (GER), 6.75 (+0.7); 5. Claire Bryant (USA), 6.74 (+1.0); 6. Annik Kälin (SUI), 6.67 (+0.8); 7. Maja Åskag (SWE), 6.66 (+1.6); 8. Monae’ Nichols (USA), 6.55 (+2.1); 9. Ackelia Smith (JAM), 6.55 (+0.6); 10. Ivana Španović (SRB), 6.51 (+0.8).

WOMEN’S DISCUS THROW : 1. Kristin Pudenz (GER), 64.85m; 2. Jorinde van Klinken (NED), 64.33m; 3. Denia Caballero (CUB), 63.32m; 4. Marike Steinacker (GER), 63.10m; 5. Claudine Vita (GER), 62.13m; 6. Liliana Cá (POR), 61.97m; 7. Vanessa Kamga (SWE), 60.31m; 8. Laulauga Tausaga (USA), 59.79m.

_________________________

Dive into the vibrant track and field conversation – scroll down to leave your comment and stay connected with the Trackalerts Social community! 🎉

Like us on Facebook @trackalerts

Follow us on Instagram @trackalerts

Subscribe to our YouTube @trackalertstv

Follow us on TikTok @trackalerts

Follow us on X @trackalerts

Follow us on Threads @trackalerts