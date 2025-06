Results | Paavo Nurmi Games

The following are the full results from the Paavo Nurmi Games, held at the Paavo Nurmen Stadion in Turku (FIN), on 17 June 2025.

MEN’S 100M: 1. Romell Glave (GBR), 10.08; 2. Jerome Blake (CAN), 10.09; 3. Benjamin Azamati (GHA), 10.10; 4. Simon Hansen (DEN), 10.17; 5. Benjamin Richardson (RSA), 10.18; 6. Andre De Grasse (CAN), 10.23; 7. Kyree King (USA), 10.33; 8. Lamont Marcell Jacobs (ITA), 10.44.

MEN’S 100M HEAT 1: 1. Jerome Blake (CAN), 10.19; 2. Benjamin Richardson (RSA), 10.22; 3. Simon Hansen (DEN), 10.26; 4. Lamont Marcell Jacobs (ITA), 10.30; 5. Abdul Hakim Sani Brown (JPN), 10.34; 6. Eino Vuori (FIN), 10.47; 7. Santeri Örn (FIN), 10.56.

MEN’S 100M HEAT 2: 1. Romell Glave (GBR), 10.12; 2. Benjamin Azamati (GHA), 10.18; 3. Andre De Grasse (CAN), 10.21; 4. Kyree King (USA), 10.29; 5. Riku Illukka (FIN), 10.47; 6. Topi Huttunen (FIN), 10.56; 7. Valtteri Louko (FIN), 10.60.

MEN’S 1500M: 1. Ermias Girma (ETH), 3:33.49; 2. Narve Gilje Nordås (NOR), 3:33.83; 3. Brian Komen (KEN), 3:34.06; 4. Cathal Doyle (IRL), 3:35.00; 5. Tshepo Tshite (RSA), 3:35.22; 6. Romain Mornet (FRA), 3:35.85; 7. Filip Sasínek (CZE), 3:35.99; 8. Adrián Ben (ESP), 3:36.12; 9. Andrew Coscoran (IRL), 3:36.72; 10. Joonas Rinne (FIN), 3:37.53; 11. Noah Baltus (NED), 3:37.76; 12. Charles Philibert-Thiboutot (CAN), 3:38.17; 13. Thomas Keen (GBR), 3:38.84.

MEN’S 5000M: 1. John Heymans (BEL), 13:03.87; 2. Khairi Bejiga (ETH), 13:06.53; 3. Saymon Tesfagiorgis (ERI), 13:07.14; 4. Santiago Catrofe (URU), 13:08.76; 5. Jonas Raess (SUI), 13:14.78; 6. Florian Bremm (GER), 13:15.49; 7. Thomas Fafard (CAN), 13:18.74; 8. Miguel Moreira (POR), 13:18.97; 9. Henrik Ingebrigtsen (NOR), 13:19.56; 10. Maximilian Thorwirth (GER), 13:22.34; 11. James West (GBR), 13:27.37; 12. Rory Leonard (GBR), 13:30.29; 13. Fabien Palcau (FRA), 13:38.92; 14. Eemil Helander (FIN), 13:44.29; 15. Sam Gilman (USA), 13:53.32.

MEN’S 110MH: 1. Dylan Beard (USA), 13.16; 2. Jakub Szymański (POL), 13.35; 3. Eduardo Rodrigues (BRA), 13.47; 4. Job Geerds (NED), 13.50; 5. Eric Edwards (USA), 13.59; 6. Manuel Mordi (GER), 13.59; 7. Santeri Kuusiniemi (FIN), 13.65; 8. Aurel Manga (FRA), 14.18.

MEN’S 110MH HEAT 1: 1. Dylan Beard (USA), 13.21; 2. Eduardo Rodrigues (BRA), 13.53; 3. Manuel Mordi (GER), 13.60; 4. Santeri Kuusiniemi (FIN), 13.61; 5. Eric Edwards (USA), 13.64; 6. Elmo Lakka (FIN), 14.09; 7. Juuso Peltola (FIN), 14.20; 8. Joni Järvinen (FIN), 14.64.

MEN’S 110MH HEAT 2: 1. Aurel Manga (FRA), 13.45; 2. Jakub Szymański (POL), 13.47; 3. Job Geerds (NED), 13.64; 4. Omar McLeod (JAM), 13.67; 5. Ilari Manninen (FIN), 13.89; 6. Matias Komi (FIN), 14.22; 7. Konsta Kankainen (FIN), 14.51.

MEN’S 3000MSC: 1. Frederik Ruppert (GER), 8:10.39; 2. Karl Bebendorf (GER), 8:11.52; 3. Salaheddine Ben Yazide (MAR), 8:14.05; 4. Ruben Querinjean (LUX), 8:14.33; 5. Jean-Simon Desgagnés (CAN), 8:14.40; 6. Jacob Boutera (NOR), 8:16.09; 7. Geordie Beamish (NZL), 8:17.77; 8. Mohamed Tindouft (MAR), 8:21.01; 9. Ben Buckingham (AUS), 8:24.70; 10. Zak Seddon (GBR), 8:25.39; 11. Wilberforce Chemiat Kones (KEN), 8:34.20; 12. Eero Heinonen (FIN), 9:03.25.

MEN’S LONG JUMP: 1. Mattia Furlani (ITA), 8.11m (+0.9); 2. Liam Adcock (AUS), 8.05m (+1.6); 3. Tajay Gayle (JAM), 7.97m (+1.6); 4. Thobias Montler (SWE), 7.92m (+2.8); 5. Kristian Pulli (FIN), 7.81m (+1.1); 6. Kasperi Vehmaa (FIN), 7.75m (+1.4); 7. Kalle Salminen (FIN), 7.69m (+1.9); 8. Daníel Ingi Egilsson (ISL), 7.57m (+0.6).

MEN’S DISCUS THROW: 1. Kristjan Čeh (SLO), 70.61m; 2. Matthew Denny (AUS), 70.52m; 3. Daniel Ståhl (SWE), 70.19m; 4. Roje Stona (JAM), 66.84m; 5. Clemens Prüfer (GER), 65.50m; 6. Lukas Weißhaidinger (AUT), 64.71m; 7. Lawrence Okoye (GBR), 64.64m; 8. Mico Lampinen (FIN), 57.95m.

MEN’S JAVELIN THROW: 1. Julius Yego (KEN), 83.08m; 2. Cyprian Mrzygłód (POL), 82.90m; 3. Toni Keränen (FIN), 81.96m; 4. Keshorn Walcott (TTO), 81.91m; 5. Eemil Porvari (FIN), 78.34m; 6. Topias Laine (FIN), 77.33m; 7. Roderick Genki Dean (JPN), 76.55m; 8. Marcin Krukowski (POL), 75.63m; 9. Gatis Čakšs (LAT), 71.61m.

WOMEN’S 100M: 1. Zoe Hobbs (NZL), 11.07; 2. Boglárka Takács (HUN), 11.11; 3. Thelma Davies (LBR), 11.14; 4. Audrey Leduc (CAN), 11.16; 5. Patrizia Van Der Weken (LUX), 11.20; 6. Cambrea Sturgis (USA), 11.31; 7. Delphine Nkansa (BEL), 11.37; 8. Lotta Kemppinen (FIN), 11.39.

WOMEN’S 100M HEAT 1: 1. Zoe Hobbs (NZL), 11.09; 2. Boglárka Takács (HUN), 11.10; 3. Audrey Leduc (CAN), 11.21; 4. Lotta Kemppinen (FIN), 11.31; 5. Cambrea Sturgis (USA), 11.33; 6. Aino Pulkkinen (FIN), 11.62; 7. Anna Pursiainen (FIN), 11.85; 8. Katja Luukkola (FIN), 11.93.

WOMEN’S 100M HEAT 2: 1. Thelma Davies (LBR), 11.29; 2. Patrizia Van Der Weken (LUX), 11.31; 3. Delphine Nkansa (BEL), 11.45; 4. Rani Rosius (BEL), 11.56; 5. Nora Lindahl (SWE), 11.61; 6. Emma Tainio (FIN), 11.83; 7. Elmiina Siikala (FIN), 12.15.

WOMEN’S 800M FINAL 1: 1. Audrey Werro (SUI), 1:59.39; 2. Anna Wielgosz (POL), 1:59.55; 3. Sage Hurta-Klecker (USA), 1:59.58; 4. Assia Raziki (MAR), 1:59.92; 5. Charne Swart (RSA), 2:00.26; 6. Habitam Alemu (ETH), 2:01.09; 7. Rachel Pellaud (SUI), 2:01.33; 8. Majtie Kolberg (GER), 2:01.40; 9. Adelle Tracey (JAM), 2:03.12; 10. Catriona Bisset (AUS), 2:03.50.

WOMEN’S 800M FINAL 2: 1. Taimi Vallinoja (FIN), 2:10.48; 2. Karoliina Olli (FIN), 2:10.81; 3. Sini-Minea Saarikoski (FIN), 2:11.43; 4. Laura Laukka (FIN), 2:11.54; 5. Marika Aarnio (FIN), 2:11.93; 6. Roosa Buri (FIN), 2:12.64; 7. Venla Virrantuomi (FIN), 2:13.73; 8. Ilona Pulkkinen (FIN), 2:14.98.

WOMEN’S 1500M: 1. Gabriela Debues-Stafford (CAN), 4:02.00; 2. Revee Walcott-Nolan (GBR), 4:02.25; 3. Erin Wallace (GBR), 4:03.59; 4. Esther Guerrero (ESP), 4:04.15; 5. Helen Schlachtenhaufen (USA), 4:04.70; 6. Maureen Koster (NED), 4:04.98; 7. Marta García (ESP), 4:05.11; 8. Gaia Sabbatini (ITA), 4:05.46; 9. Eleanor Fulton (USA), 4:05.79; 10. Yolanda Ngarambe (SWE), 4:06.04; 11. Sintayehu Vissa (ITA), 4:10.22; 12. Kristiina Sasínek Mäki (CZE), 4:10.28.

WOMEN’S 100MH: 1. Ditaji Kambundji (SUI), 12.66; 2. Pia Skrzyszowska (POL), 12.68; 3. Giada Carmassi (ITA), 12.81; 4. Alaysha Johnson (USA), 12.85; 5. Maayke Tjin-A-Lim (NED), 12.87; 6. Nooralotta Neziri (FIN), 12.89; 7. Reetta Hurske (FIN), 12.92; 8. Ida Beiter Bomme (DEN), 12.98.

WOMEN’S 100MH HEAT 1: 1. Pia Skrzyszowska (POL), 12.69; 2. Maayke Tjin-A-Lim (NED), 12.83; 3. Alaysha Johnson (USA), 12.84; 4. Nooralotta Neziri (FIN), 12.93; 5. Luca Kozák (HUN), 12.95; 6. Sarah Lavin (IRL), 13.14; 7. Saga Vanninen (FIN), 13.51; 8. Siiri Siirtola (FIN), 13.77.

WOMEN’S 100MH HEAT 2: 1. Ditaji Kambundji (SUI), 12.80; 2. Giada Carmassi (ITA), 12.91; 3. Reetta Hurske (FIN), 12.95; 4. Ida Beiter Bomme (DEN), 13.00; 5. Lotta Harala (FIN), 13.05; 6. Vilma Mäki (FIN), 13.07; 7. Anni Siirtola (FIN), 13.73.

WOMEN’S 3000MSC: 1. Marwa Bouzayani (TUN), 9:19.46; 2. Cara Feain-Ryan (AUS), 9:24.78; 3. Elise Thorner (GBR), 9:25.32; 4. Olivia Markezich (USA), 9:26.55; 5. Olivia Gürth (GER), 9:26.63; 6. Ilona Mononen (FIN), 9:29.52; 7. Jolanda Kallabis (GER), 9:37.47; 8. Juliane Hvid (DEN), 9:43.57.

WOMEN’S HIGH JUMP: 1. Morgan Lake (GBR), 1.91; 2. Lamara Distin (JAM), 1.91; =3. Imke Onnen (GER), 1.88; =3. Britt Weerman (NED), 1.88; 5. Safina Sadullayeva (UZB), 1.84; =6. Heta Tuuri (FIN), 1.84; =6. Ella Junnila (FIN), 1.84; 8. Lia Apostolovski (SLO), 1.80; 9. Sini Lällä (FIN), 1.80.

WOMEN’S POLE VAULT: 1. Elien Vekemans (BEL), 4.61; 2. Imogen Ayris (NZL), 4.61; 3. Olivia McTaggart (NZL), 4.51; 4. Gabriela Leon (USA), 4.51; 5. Hanga Klekner (HUN), 4.41; 6. Elisa Molinarolo (ITA), 4.41; =7. Lene Onsrud Retzius (NOR), 4.26; =7. Marleen Müllä (EST), 4.26; 9. Saga Andersson (FIN), 4.26.

WOMEN’S HAMMER THROW: 1. Camryn Rogers (CAN), 74.59; 2. Silja Kosonen (FIN), 73.21; 3. Janee’ Kassanavoid (USA), 73.15; 4. Anita Włodarczyk (POL), 72.81; 5. Katrine Koch Jacobsen (DEN), 72.79; 6. Rose Loga (FRA), 71.80; 7. Annette Nneka Echikunwoke (USA), 69.71; 8. Sara Fantini (ITA), 68.58; 9. Krista Tervo (FIN), 65.41; 10. Suvi Koskinen (FIN), 62.92.

