The following are the full results from the 64th Ostrava Golden Spike, held at Mestský Stadion in Ostrava, Czech Republic, on 24 June 2025. The meet showcased world-class competition across a wide range of track and field events.

MEN’S 200M: 1. Gout Gout (AUS), 20.02; 2. Reynier Mena (CUB), 20.19; 3. Nethaneel Mitchell-Blake (GBR), 20.60; 4. Tomáš Němejc (CZE), 20.69; 5. Ondřej Macík (CZE), 20.78; 6. Eduard Kubelík (CZE), 20.87; 7. Ján Volko (SVK), 20.88; 8. Jan Jirka (CZE), 21.12.

MEN’S 400M: 1. Daniel Segers (BEL), 44.63; 2. Samuel Reardon (GBR), 44.99; 3. Christopher Morales Williams (CAN), 45.10; 4. Jonas Phijffers (NED), 45.13; 5. Oleksandr Pohorilko (UKR), 45.54; 6. Håvard Bentdal Ingvaldsen (NOR), 45.90; 7. Matěj Krsek (CZE), 46.00; 8. Milan Ščibráni (CZE), 46.75.

MEN’S 800M (FINAL 1): 1. Filip Ostrowski (POL), 1:44.74; 2. Patryk Sieradzki (POL), 1:45.06; 3. Tumo Nkape (BOT), 1:45.13; 4. Catalin Tecuceanu (ITA), 1:45.42; 5. Giovanni Lazzaro (ITA), 1:45.69; 6. Thomas Marques de Andrade (FRA), 1:45.98; 7. Ronaldo Olivo (ESP), 1:46.20; 8. Saúl Ordóñez (ESP), 1:46.60; 9. Jakub Davidík (CZE), 1:46.92; 10. Daniel Kotyza (CZE), 1:47.55; Samuel Lengauer (AUT), DNF.

MEN’S 800M (FINAL 2): 1. Peter Bol (AUS), 1:43.80; 2. Marino Bloudek (CRO), 1:44.02; 3. Abdelati El Guesse (MAR), 1:44.19; 4. Nicholas Kiplangat Kebenei (KEN), 1:44.37; 5. Jakub Dudycha (CZE), 1:44.48; 6. Callum Dodds (GBR), 1:44.70; 7. Henry Jonas (GBR), 1:45.21; 8. Bartosz Kitliński (POL), 1:45.52; 9. Samuel Chapple (NED), 1:46.41; Khaled Benmahdi (ALG), DNF.

MEN’S 1500M (FINAL 1): 1. José Carlos Pinto (POR), 3:34.19; 2. Wegene Adisu (ETH), 3:35.67; 3. Titouan Le Grix (FRA), 3:35.73; 4. Maciej Wyderka (POL), 3:35.81; 5. Kieran Lumb (CAN), 3:36.14; 6. Maël Gouyette (FRA), 3:36.37; 7. Archie Davis (GBR), 3:36.47; 8. Noah Baltus (NED), 3:36.65; 9. Luan Munnik (RSA), 3:36.89; 10. Charles Grethen (LUX), 3:37.95; 11. Rok Markelj (SLO), 3:40.75; 12. Nico Boketta (CZE), 3:53.62; Adam Czerwiński (POL), DNF; Jan Vukovič (SLO), DNF.

MEN’S 1500M (FINAL 2): 1. Phanuel Kipkosgei Koech (KEN), 3:29.05; 2. Isaac Nader (POR), 3:29.37; 3. Josh Hoey (USA), 3:29.75; 4. Cameron Myers (AUS), 3:29.80; 5. Narve Gilje Nordås (NOR), 3:30.73; 6. Samuel Pihlström (SWE), 3:31.18; 7. Jude Thomas (AUS), 3:32.07; 8. Raphael Pallitsch (AUT), 3:32.96; 9. Tshepo Tshite (RSA), 3:34.14; 10. Filip Sasínek (CZE), 3:34.30; 11. Amason Kireu (KEN), 3:35.09; 12. Adam Fogg (GBR), 3:35.24; 13. Melese Nberet (ETH), 3:35.25; 14. Samuel Tanner (NZL), 3:40.02; 15. Kristian Uldbjerg Hansen (DEN), 3:40.76; Jan Vukovič (SLO), DNF; Mounir Akbache (FRA), DNF.

MEN’S 110MH: 1. Dylan Beard (USA), 13.13; 2. Grant Holloway (USA), 13.13; 3. Enzo Diessl (AUT), 13.25; 4. Eric Edwards (USA), 13.26; 5. Oumar Doudai Abakar (QAT), 13.47; 6. Jonáš Kolomaznik (CZE), 13.71; 7. Štěpán Štefko (CZE), 13.87; Erwann Cinna (FRA), DQ.

MEN’S 400MH: 1. Chris Robinson (USA), 48.05; 2. Matheus Lima (BRA), 48.11; 3. Vít Müller (CZE), 48.41; 4. Seamus Derbyshire (GBR), 48.73; 5. Ismail Doudai Abakar (QAT), 48.75; 6. Michal Rada (CZE), 49.08; 7. Patrik Dömötör (SVK), 49.24.

MEN’S HIGH JUMP: 1. Dmytro Nikitin (UKR), 2.24; 2. Jan Štefela (CZE), 2.24; 3. Marco Fassinotti (ITA), 2.20; 4. Tihomir Ivanov (BUL), 2.20; 4. Jef Vermeiren (BEL), 2.20; 6. Manuel Lando (ITA), 2.20; 7. Edgar Rivera (MEX), 2.20; 8. Luis Castro Rivera (PUR), 2.15; 8. Marek Bahník (CZE), 2.15; 10. Stefano Sottile (ITA), 2.15; 11. Donald Thomas (BAH), 2.10; 12. Matyáš Čudlý (CZE), 2.10.

MEN’S POLE VAULT: 1. Armand Duplantis (SWE), 6.13; 2. Emmanouil Karalis (GRE), 5.92; 3. Kurtis Marschall (AUS), 5.82; 4. Sondre Guttormsen (NOR), 5.72; 5. Simen Guttormsen (NOR), 5.72; 6. Austin Miller (USA), 5.72; 7. David Holý (CZE), 5.72; 8. Matěj Ščerba (CZE), 5.62; 8. Robert Sobera (POL), 5.62; 10. Ethan Cormont (FRA), 5.62; 11. Bokai Huang (CHN), 5.62.

MEN’S SHOT PUT: 1. Leonardo Fabbri (ITA), 21.70; 2. Zane Weir (ITA), 21.39; 3. Jordan Geist (USA), 21.09; 4. Wictor Petersson (SWE), 20.80; 5. Konrad Bukowiecki (POL), 20.44; 6. Josh Awotunde (USA), 20.38; 7. Tomáš Staněk (CZE), 19.69; 8. Tadeáš Procházka (CZE), 17.83.

MEN’S JAVELIN THROW: 1. Neeraj Chopra (IND), 85.29; 2. Douw Smit (RSA), 84.12; 3. Anderson Peters (GRN), 83.63; 4. Toni Keränen (FIN), 82.26; 5. Martin Konečný (CZE), 80.59; 6. Marc Anthony Minichello (USA), 80.15; 7. Thomas Röhler (GER), 79.18; 8. Jan Výška (CZE), 76.49; 9. Alexandr Čača (CZE), 73.10.

WOMEN’S 100M: 1. Thelma Davies (LBR), 10.91; 2. Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV), 10.92; 3. Zoe Hobbs (NZL), 10.94; 4. Amy Hunt (GBR), 11.08; 5. Cambrea Sturgis (USA), 11.19; 6. Torrie Lewis (AUS), 11.26; 7. Christania Williams (JAM), 11.41; Bianca Williams (GBR), DNF.

WOMEN’S 400M: 1. Salwa Eid Naser (BRN), 49.15; 2. Lynna Irby-Jackson (USA), 49.82; 3. Femke Bol (NED), 49.98; 4. Natalia Bukowiecka (POL), 50.21; 5. Martina Weil (CHI), 50.52; 6. Nicole Yeargin (GBR), 51.53; 7. Lada Vondrová (CZE), 52.00; 8. Barbora Malíková (CZE), 52.08.

WOMEN’S 800M (FINAL 1): 1. Soukaina Hajji (MAR), 2:00.09; 2. Kimberley Ficenec (CZE), 2:00.98; 3. Charlotte Dumas (FRA), 2:01.60; 4. Honour Finley (USA), 2:01.86; 5. Alica Schmidt (GER), 2:05.06; 6. Terekech Olola (ETH), 2:06.12; Marcela Pírková (CZE), DNF; Agata Kołakowska (POL), DNF; Dilek Koçak (TUR), DNF; Martyna Galant (POL), DNF.

WOMEN’S 800M (FINAL 2): 1. Prudence Sekgodiso (RSA), 1:57.16; 2. Oratile Nowe (BOT), 1:57.49; 3. Nigist Getachew (ETH), 1:58.02; 4. Worknesh Mesele (ETH), 1:58.40; 5. Anna Wielgosz (POL), 1:58.69; 6. Angelika Sarna (POL), 1:59.77; 7. Isabelle Boffey (GBR), 2:00.07; 8. Majtie Kolberg (GER), 2:00.11; 9. Margarita Koczanowa (POL), 2:01.16; Helene Vogel (AUT), DNF; Paris Peoples (USA), DNF.

WOMEN’S 100MH: 1. Tobi Amusan (NGR), 12.45; 2. Viktória Forster (SVK), 12.74; 3. Sarah Lavin (IRL), 12.76; 4. Karin Strametz (AUT), 12.83; 5. Anna Tóth (HUN), 12.86; 6. Elena Carraro (ITA), 13.01; 7. Helena Jiranová (CZE), 13.27.

WOMEN’S POLE VAULT: 1. Amálie Švábíková (CZE), 4.66; 2. Juliana de Menis Campos (BRA), 4.66; 3. Tina Šutej (SLO), 4.56; 4. Kitty Friele Faye (NOR), 4.36; 5. Marleen M ülla (EST), 4.26; 6. Hanga Klekner (HUN), 4.26; 6. Lene Onsrud Retzius (NOR), 4.26; 8. Apolena Švábíková (CZE), 4.16; Nikola Pöschlová (CZE), NH.

WOMEN’S JAVELIN THROW: 1. Adriana Vilagoš (SRB), 64.87; 2. Haruka Kitaguchi (JPN), 63.88; 3. Andrea Železná (CZE), 60.63; 4. Petra Sičaková (CZE), 58.60; 5. Ziyi Yan (CHN), 57.08; 6. Sara Kolak (CRO), 57.01; 7. Julia Ulbricht (GER), 54.62; 8. Nikol Tabačková (CZE), 51.71.

_________________________

Dive into the vibrant track and field conversation – scroll down to leave your comment and stay connected with the Trackalerts Social community! 🎉

Like us on Facebook @trackalerts

Follow us on Instagram @trackalerts

Subscribe to our YouTube @trackalertstv

Follow us on TikTok @trackalerts

Follow us on X @trackalerts

Follow us on Threads @trackalerts