Penn Relays 2026 Schedule | Live Stream Information

The stage is set for the Penn Relays 2026, one of the biggest and most iconic track and field meets in the world. From high school stars to elite professionals, three days of non-stop action will unfold at Franklin Field in Philadelphia.

Below is your full event schedule, organized to make it easy to follow every race, every moment, and every key showdown. Whether you’re tracking Caribbean athletes, watching championship events, or catching the action live, this guide keeps you locked in from start to finish.

Penn Relays Live Stream will be on Flotrack.org

📅 Day 1 – Thursday, April 23

Running Events

9:00 AM – High School Girls 4×800 Heats

9:12 AM – High School Girls 4×800 Heats

9:23 AM – High School Girls 4×800 Heats

9:34 AM – High School Girls 4×800 Heats

9:45 AM – High School Girls 4×100 Heats

10:05 AM – High School Girls 4×100 Heats

10:25 AM – High School Girls 4×100 Heats

10:45 AM – High School Girls 4×100 Heats

11:05 AM – High School Girls 4×100 Heats

11:25 AM – High School Girls 4×100 Heats

11:45 AM – Prep School Girls 4×100

11:55 AM – Masters Women 4×100 (40+)

11:58 AM – Masters Men 4×100 (70+)

12:02 PM – Masters Men 4×100 (60+)

12:06 PM – Masters Men 4×100 (40/50+)

12:10 PM – Special Olympics 4×100

12:14 PM – Special Olympics Unified 4×100

Sprint & Masters Events

12:20 PM – Masters Women 100m (60+)

12:23 PM – Masters Women 100m (40+)

12:25 PM – 12:38 PM

Masters Men 100m (All Age Groups)

12:42 PM – Special Olympics Boys 100m

12:45 PM – Special Olympics Girls 100m

Relay Events

12:50 PM – Masters Women 4×400 (40+)

12:57 PM – Masters Men 4×400 (60+)

1:06 PM – Masters Men 4×400 (50+)

1:12 PM – Masters Men 4×400 (40+)

High School Girls 4×400 Heats

1:20 PM – 4:00 PM

Continuous Heats

Final Sections (High School 4×400)

4:08 PM – Prep School Independent

4:14 PM – Prep School Championship

4:20 PM – Philadelphia Academic

4:25 PM – Central

4:30 PM – Suburban A

4:35 PM – ChesMont

4:40 PM – Suburban National

4:45 PM – Suburban American

4:51 PM – Northern Delaware

4:57 PM – South Jersey Small

5:03 PM – South Jersey Large

5:08 PM – Philadelphia Catholic

5:14 PM – Philadelphia Public B

5:20 PM – Philadelphia Public A

Evening – College Championships

5:30 PM – Women’s 400m Hurdles

5:50 PM – Men’s 400m Hurdles

6:10 PM – Women’s 1500m

6:30 PM – Men’s 1500m

6:50 PM – Women’s 3000m Steeplechase

7:20 PM – Men’s 3000m Steeplechase

7:45 PM – Women’s 5000m

8:35 PM – Men’s 5000m

9:35 PM – Women’s 10,000m

10:15 PM – Men’s 10,000m

Field Events (All Day)

9:00 AM – Discus

9:30 AM – Shot Put

10:00 AM – Javelin, Long Jump, High Jump

12:00 PM – Pole Vault, Triple Jump

12:00 PM – 5:00 PM – Hammer Throw (College)

📅 Day 2 – Friday, April 24

Morning Session (9:00 AM – 12:30 PM)

9:00 AM – 9:30 AM

High School Boys 4×800 Heats

9:40 AM – 10:18 AM

PIAA, Middle School & Regional 4×100 Relays (Boys & Girls)

10:20 AM – 12:00 PM

High School Boys 4×100 Heats

11:45 AM – 12:15 PM

Philadelphia Elementary Shuttle Relays (Grades 4–6)

12:25 PM

Prep School Boys 4×100

12:30 PM – 12:45 PM

College Distance Medley (Women & Men – College Section)

Early Afternoon (1:00 PM – 3:30 PM)

1:00 PM – 1:55 PM

College 4×100 Heats (Women & Men – Eastern, College & Championship)

2:00 PM – 2:15 PM

High School Girls 4×100 Finals (Northeast, National, International, Championship)

2:25 PM – 2:40 PM

College Distance Medley Championship (Women & Men)

2:55 PM – 3:10 PM

College 4×200 Championship (Women & Men)

3:35 PM – 3:55 PM

College 100m & Hurdles Heats (Women & Men)

Mid to Late Afternoon (4:20 PM – 5:30 PM)

4:20 PM – 4:35 PM

College 4×400 Heats (Women & Men – Championship)

4:50 PM – 4:55 PM

High School Girls 4×400 (Philadelphia Area & Championship)

5:00 PM

High School Boys Distance Medley Championship

5:20 PM – 5:30 PM

High School Boys Mile & 3000m Championships

Evening Session (5:40 PM – 9:25 PM)

5:40 PM – 6:10 PM

High School Girls Distance Medley, Mile & 3000m

6:25 PM

High School Girls 4×800 Championship

6:40 PM – 7:00 PM

College Sprint Medley Championship (Women & Men)

7:20 PM – 8:35 PM

College 4×400 Heats (Women & Men – All Sections)

8:40 PM

Corporate Distance Medley

9:00 PM – 9:25 PM

Open 5000m (Women & Men)

Field Events (All Day)

9:00 AM – 10:00 AM

Discus, Shot Put, High Jump, Pole Vault, Long Jump, Triple Jump, Javelin (High School Boys)

12:00 PM – 1:45 PM

College Field Events (Discus, Shot Put, High Jump, Long Jump, Pole Vault, Javelin)

3:00 PM – 5:15 PM

College Field Events Continue

📅 Day 3 – Saturday, April 25

Early Morning (7:00 AM – 8:30 AM)

7:00 AM – High School Girls 5K Racewalk

7:30 AM

Olympic Dev Men’s 5K Racewalk (Elite)

Masters Men’s 5K Racewalk

U20 Men’s 5K Racewalk

8:00 AM

Olympic Dev Women’s 5K Racewalk (Elite)

U20 Women’s 5K Racewalk

Masters Women’s 5K Racewalk

Morning Session (8:45 AM – 12:30 PM)

8:45 AM – 11:10 AM

High School Boys 4×400 Heats

11:15 AM – 12:30 PM

High School Boys 4×400 Sections

(Prep, Inter-Ac, Central, Suburban, Philly & more)

Early Afternoon (12:40 PM – 2:55 PM)

12:40 PM – College Women’s 4×1500 Championship

1:05 PM – College Men’s 4xMile Championship

1:30 PM – 1:37 PM

Olympic Dev 1500m (Women) & Mile (Men)

1:45 PM – 1:50 PM

College 4×100 Championship (Women & Men)

1:55 PM – 2:00 PM

Olympic Dev 600m (Women & Men)

2:05 PM – 2:18 PM

College 4×800 Championship (Women & Men)

2:30 PM – 2:35 PM

Olympic Dev 800m (Women & Men)

2:40 PM – 2:45 PM

College 4×400 Championship (Women & Men)

2:50 PM – 2:55 PM

Olympic Dev 400m (Women & Men)

Sprint Finals (3:20 PM – 4:15 PM)

3:20 PM – 3:35 PM

College Hurdles & 100m Finals (Women & Men)

3:40 PM – Masters Men 100m (80+)

3:45 PM – HS Boys 4×100 Championship

3:50 PM – 4:05 PM

College 4×100 (College & Eastern Sections)

4:10 PM – 4:15 PM

Open 4×100 (Women & Men)

Late Afternoon (4:25 PM – 5:00 PM)

4:25 PM – 4:35 PM

HS Boys 4×100 (Northeast, National, International)

4:40 PM – HS Boys 4×800 Championship

4:50 PM – 5:00 PM

College 4×800 (College Sections)

Evening Finale (5:10 PM – 5:50 PM)

5:10 PM – 5:25 PM

College 4×400 (College & Eastern Sections)

5:30 PM – 5:35 PM

Open 4×400 (Women & Men)

5:45 PM – HS Boys 4×400 (Philadelphia Area)

5:50 PM – HS Boys 4×400 Championship

Field Events (All Day)

9:30 AM – 11:30 AM

College Discus, High Jump, Pole Vault, Long Jump

12:30 PM – 1:30 PM

Shot Put, Javelin + Olympic Dev Field Events

2:30 PM – 3:30 PM

Pole Vault, Shot Put, Triple Jump

3:30 PM

Triple Jump & Javelin Finals

