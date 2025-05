Results | Rabat Diamond League 2025

The following are the full results from the Rabat Diamond League, held on May 25, 2025, in Morocco. The meet featured world-class showdowns across the track and field spectrum, with standout performances from global stars and Jamaican athletes alike.

As one of the key stops on the Wanda Diamond League circuit, Rabat delivered fast times, record-breaking efforts, and vital momentum on the road to the World Championships.

Rabat Diamond League Results | Men

Men’s 100m: 1. Akani Simbine (RSA), 9.95; 2. Ferdinand Omanyala (KEN), 10.05; 3. Fred Kerley (USA), 10.07; 4. Emmanuel Eseme (CMR), 10.10; 5. Brandon Hicklin (USA), 10.11; 6. Shaun Maswanganyi (RSA), 10.19; 7. Jeff Erius (FRA), 10.25; 8. Kyree King (USA), 10.28; 9. Letsile Tebogo (BOT), 10.43.

Men’s 200m: 1. Courtney Lindsey (USA), 20.04; 2. Joseph Fahnbulleh (LBR), 20.12; 3. Fred Kerley (USA), 20.16; 4. Robert Gregory (USA), 20.26; 5. Wayde van Niekerk (RSA), 20.26; 6. Kyree King (USA), 20.28; 7. Benjamin Richardson (RSA), 20.49; 8. Ryan Zeze (FRA), 20.68.

Men’s 400m: 1. Jacory Patterson (USA), 44.37; 2. Zakithi Nene (RSA), 44.46; 3. Quincy Hall (USA), 44.90 SB; 4. Bryce Deadmon (USA), 44.97; 5. Christopher Morales Williams (CAN), 45.16; 6. Johnnie Blockburger (USA), 45.55; 7. Leungo Scotch (BOT), 45.89; 8. Walid El Boussiri (MAR), 46.47; Bayapo Ndori (BOT), DNF.

Men’s 800m: 1. Tshepiso Masalela (BOT), 1:42.70; 2. Max Burgin (GBR), 1:43.34; 3. Emmanuel Wanyonyi (KEN), 1:43.37; 4. Brandon Miller (USA), 1:43.52; 5. Kethobogile Haingura (BOT), 1:43.82; 6. Wyclife Kinyamal (KEN), 1:44.63; 7. Abderrahman El Assal (MAR), 1:44.70; 8. Yanis Meziane (FRA), 1:44.95; 9. Pieter Sisk (BEL), 1:45.10; 10. Abdelati El Guesse (MAR), 1:45.48; 11. Andreas Kramer (SWE), 1:45.63; 12. Aaron Kemei Cheminingwa (KEN), 1:47.27; Patryk Sieradzki (POL), DNF.

Men’s 1500m: 1. Jonah Koech (USA), 3:31.43; 2. Reynold Cheruiyot (KEN), 3:31.78; 3. Festus Lagat (KEN), 3:32.06; 4. Azeddine Habz (FRA), 3:32.25; 5. Anass Essayi (MAR), 3:32.88; 6. Vincent Ciattei (USA), 3:32.94; 7. Ruben Verheyden (BEL), 3:33.19; 8. Cathal Doyle (IRL), 3:33.32; 9. Vincent Kibet Keter (KEN), 3:33.33; 10. Jude Thomas (AUS), 3:33.35; 11. Brian Komen (KEN), 3:34.38; 12. Elhassane Moujahid (MAR), 3:35.38; 13. Samuel Tanner (NZL), 3:35.48; 14. Romain Mornet (FRA), 3:35.59; 15. Tshepo Tshite (RSA), 3:36.22; 16. Hafid Rizqy (MAR), 3:36.67; 17. Abdellatif Sadiki (MAR), 3:42.91; Boaz Kiprugut (KEN), DNF; Abraham Alvarado (USA), DNF.

Men’s 3000m Steeplechase: 1. Soufiane El Bakkali (MAR), 8:00.70; 2. Frederik Ruppert (GER), 8:01.49; 3. Edmund Serem (KEN), 8:07.47; 4. Samuel Firewu (ETH), 8:09.98; 5. Daniel Arce (ESP), 8:10.58; 6. Mohamed Amin Jhinaoui (TUN), 8:10.59; 7. Matthew Wilkinson (USA), 8:11.11; 8. Salaheddine Ben Yazide (MAR), 8:11.40; 9. Djilali Bedrani (FRA), 8:11.52; 10. Hailemariyam Amare (ETH), 8:11.80; 11. Alexis Miellet (FRA), 8:12.89; 12. Abraham Kibiwot (KEN), 8:13.20; 13. Ryuji Miura (JPN), 8:13.39; 14. Luc Le Baron (FRA), 8:13.70; 15. Ahmed Jaziri (TUN), 8:18.00; 16. Abrham Sime (ETH), 8:20.97; 17. Faid El Mostafa (MAR), 8:22.78; 18. Fredrik Sandvik (NOR), 8:39.00; Mohamed Tindouft (MAR), DNF; Abderrafia Bouassel (MAR), DNF; Wilberforce Chemiat Kones (KEN), DNF.

Men’s High Jump: 1. Hamish Kerr (NZL), 2.25m; 2. Marco Fassinotti (ITA), 2.25m; 2. Yual Reath (AUS), 2.25m; 4. JuVaughn Harrison (USA), 2.25m; 5. Romaine Beckford (JAM), 2.21m; 5. Shelby McEwen (USA), 2.21m; 7. Donald Thomas (BAH), 2.21m; 8. Matteo Sioli (ITA), 2.21m; 9. Raymond Richards (JAM), 2.21m; 10. Jan Štefela (CZE), 2.16m; 11. Saad Hammouda (MAR), 2.16m; 11. Vernon Turner (USA), 2.16m.

Men’s Shot Put: 1. Payton Otterdahl (USA), 21.97m; 2. Rajindra Campbell (JAM), 21.95m; 3. Joe Kovacs (USA), 21.52m; 4. Adrian Piperi (USA), 21.47m; 5. Jordan Geist (USA), 21.42m; 6. Tom Walsh (NZL), 21.41m; 7. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (NGR), 21.38m; 8. Leonardo Fabbri (ITA), 21.03m; 9. Roger Steen (USA), 20.83m; 10. Andrei Rares Toader (ROU), 20.19m; 11. Zane Weir (ITA), 20.11m; 12. Wictor Petersson (SWE), 19.89m.

Rabat Diamond League Results | Women

Women’s 100m: 1. Shericka Jackson (JAM), 11.04; 2. Maia McCoy (LBR), 11.08; 3. Jacious Sears (USA), 11.11; 4. Celera Barnes (USA), 11.16; 5. Zoe Hobbs (NZL), 11.16; 6. Cambrea Sturgis (USA), 11.27; 7. Rani Rosius (BEL), 11.29; 8. Deajah Stevens (USA), 11.31; 9. Bree Rizzo (AUS), 11.43.

Women’s 800m: 1. Tsige Duguma (ETH), 1:57.42; 2. Prudence Sekgodiso (RSA), 1:57.52; 3. Addison Wiley (USA), 1:57.55; 4. Anaïs Bourgoin (FRA), 1:57.81; 5. Shafiqua Maloney (VIN), 1:58.00; 6. Assia Raziki (MAR), 1:58.49; 7. Halimah Nakaayi (UGA), 1:58.58; 8. Eloisa Coiro (ITA), 1:58.64; 9. Audrey Werro (SUI), 1:58.97; 10. Natoya Goule-Toppin (JAM), 1:59.92; 11. Soukaina Hajji (MAR), 2:00.07; 12. Noélie Yarigo (BEN), 2:04.43; Margarita Koczanowa (POL), DNF.

Women’s 1500m: 1. Nelly Chepchirchir (KEN), 3:58.04; 2. Worknesh Mesele (ETH), 3:58.44; 3. Dorcus Ewoi (KEN), 3:59.25; 4. Saron Berhe (ETH), 3:59.93; 5. Axumawit Embaye (ETH), 4:01.46; 6. Netsanet Desta (ETH), 4:02.25; 7. Sarah Billings (AUS), 4:02.93; 8. Lucia Stafford (CAN), 4:03.54; 9. Nelly Jepkosgei (BRN), 4:04.01; 10. Águeda Marqués (ESP), 4:04.35; 11. Berenice Cleyet-Merle (FRA), 4:04.87; 12. Hawi Abera (ETH), 4:04.92; 13. Tigist Girma (ETH), 4:05.30; 14. Lore Hoffmann (SUI), 4:05.77; 15. Bayise Tolesa (ETH), 4:06.40; 16. Nigist Getachew (ETH), 4:06.76; Esther Guerrero (ESP), DNF.

Women’s 3000m: 1. Beatrice Chebet (KEN), 8:11.56; 2. Nadia Battocletti (ITA), 8:26.27; 3. Sarah Healy (IRL), 8:27.02; 4. Ejgayehu Taye (ETH), 8:29.55; 5. Yenenesh Shimket (ETH), 8:32.01; 6. Marta Alemayo (ETH), 8:32.20; 7. Aleshign Baweke (ETH), 8:32.88; 8. Maureen Koster (NED), 8:34.98; 9. Diane van Es (NED), 8:38.12; 10. Janeth Chepngetich (KEN), 8:38.83; 11. Asmarech Anley (ETH), 8:42.41; 12. Mekedes Alemeshete (ETH), 8:47.85; 13. Lemlem Hailu (ETH), 8:56.57; 14. Shito Gumi (ETH), 9:01.68; 15. Ayal Dagnachew (ETH), 9:12.11; Georgia Griffith (AUS), DNF; Winnie Nanyondo (UGA), DNF; Eleanor Fulton (USA), DNF.

Women’s 100m Hurdles: 1. Tobi Amusan (NGR), 12.45; 2. Nadine Visser (NED), 12.67; 3. Pia Skrzyszowska (POL), 12.69; 4. Ditaji Kambundji (SUI), 12.71; 5. Giada Carmassi (ITA), 12.81; 6. Elena Carraro (ITA), 12.89; 7. Destiny Huven (USA), 12.93; 8. Sacha Alessandrini (FRA), 12.96; 9. Karin Strametz (AUT), 13.08.

Women’s 400m Hurdles: 1. Femke Bol (NED), 52.46; 2. Andrenette Knight (JAM), 53.90; 3. Ayomide Folorunso (ITA), 54.74; 4. Rushell Clayton (JAM), 54.83; 5. Zenéy van der Walt (RSA), 55.37; 6. Fatoumata Binta Diallo (POR), 55.54; 7. Naomi van den Broeck (BEL), 55.69; 8. Cassandra Tate (USA), 56.06; 9. Rogail Joseph (RSA), 57.91.

Women’s Pole Vault: 1. Katie Moon (USA), 4.73m; 2. Tina Šutej (SLO), 4.63m; 3. Gabriela Leon (USA), 4.63m; 4. Imogen Ayris (NZL), 4.50m; 5. Roberta Bruni (ITA), 4.50m; 5. Angelica Moser (SUI), 4.50m; 7. Emily Grove (USA), 4.50m; 8. Marie-Julie Bonnin (FRA), 4.35m; 9. Olivia McTaggart (NZL), 4.35m; 10. Alysha Newman (CAN), 4.20m.

Women’s Javelin Throw: 1. Elina Tzengko (GRE), 64.60m; 2. Adriana Vilagoš (SRB), 63.25m; 3. Anete Sietiņa (LAT), 60.19m; 4. Flor Denis Ruiz Hurtado (COL), 59.67m; 5. Jo-Ane van Dyk (RSA), 59.25m; 6. Maria Andrejczyk (POL), 57.26m; 7. Mackenzie Little (AUS), 56.90m; 8. Yulenmis Aguilar (ESP), 56.37m; 9. Victoria Hudson (AUT), 54.60m.

