RESULTS | JAAA World Championships Preparation Meet #1

The following are the full results from the JAAA World Championships Preparation Meet #1, held on May 24, 2025, showcasing performances by Jamaican athletes as they gear up for the upcoming global track and field season.

Men’s 100m Prelims: Kishane Thompson (MVP Track & Field Club), 10.04; Shakur Williams (Titans International Track Club), 10.15; Bouwahjgie Nkrumie (Racers Track Club), 10.20; Riquelme Reid (Excelsior High School), 10.22; Melbin Marcelino (Academia Felix Sanchez), 10.26; Kadrian Goldson (SprinTec), 10.27; Emanuel Archibald (Unattached), 10.27; Jhordane Morgan (Dynamic Speed Track Club), 10.30; Nigel Ellis (Elite Performance TC), 10.30; Javari Thomas (Dynamic Speed Track Club), 10.31.

Men’s 400m Hurdles: Tyrece Hyman (TITANS International Track Club), 50.10; 2. Yeral Nunez (Academia Felix Sanchez), 50.50; 3. Shamer Blake (Elite Performance TC), 51.82; 4. Rayon Campbell (Elite Performance TC), 52.42; 5. Zachary Chamberlain (Unattached), 54.43; 6. Sean Gardener (UTech), 54.56; 7. Cee-Jay Patindol (RAMS), 1:21.05.

Men’s 800m: Raheem Palmer (Alphansus Davis High), 1:58.27; 2. Omar Campbell (B.B. Coke High), 1:59.26; 3. Nathaniel Wallace (G.C. Foster College), 1:59.83; 4. Thywaine Sterling (William Knibb), 2:00.33; 5. Terrence Hansel (Alphansus Davis High), 2:02.63; 6. Devaughnte Montaque (UTech), 2:02.97; 7. Kehville Harriot (G.C. Foster College), 2:03.00; 8. Joseph Parks (Unattached), 2:03.84; 9. Ratieo Walters (Titchfield High School), 2:06.70; 10. Mickoy Ferguson (William Knibb), 2:07.02; 11. Alec Sabey (RAMS), 2:07.04; 12. Timon McLean (Mona High School), 2:07.44; 13. Sanjay Ivery (St. Andrew Central JCF), 2:07.47; 14. Aldaine Brown (William Knibb), 2:08.07; 15. James Keir (AGC), 2:09.53; 16. Jovane Cooore (St. Catherine High School), 2:11.03; 17. Dante Myers (B.B. Coke High), 2:11.59; 18. Ben Billany (AGC), 2:11.80; 19. Tawayne McGraw (Bustamante High School), 2:11.82; 20. Felix Pickering-Symes (AGC), 2:13.96; 21. Ackeem Richards (B.B. Coke High), 2:14.35; 22. Royon Davis (Ebony Striders), 2:18.42; 23. Lucas Hayes (RAMS), 2:23.08; 24. Tyreece Gordon (Mona High School), 2:33.17.

Men’s 100m Final: Odaine McPherson (SprinTec), 10.39; 2. Kadrian Goldson (SprinTec), 10.41; 3. Tyquendo Tracey (Unattached), 10.46; 4. Rohan Watson (MVP Track & Field Club), 10.46; 5. Javari Thomas (Dynamic Speed TC), 10.48; 6. Bouwahjgie Nkrumie (Racers Track Club), 10.50; 7. Emanuel Archibald (Unattached), 10.51; 8. Shakur Williams (Titans International TC), 10.54; 9. Micheal Campbell (MVP Track & Field Club), 10.55; 10. Justin Maynard (UTech), 10.62; 11. Ashanie Smith (Dynamic Speed TC), 10.65; 12. McKish Compton (SprinTec), 10.67; 13. Melbin Marcelino (Academia Felix Sanchez), 10.70; 14. Odaine Crooks (New Era TC), 10.73; 15. Jhordane Morgan (Dynamic Speed TC), 10.76; 16. Jason Lewis (Unattached), 10.82; 17. Ramone Barnswell (MVP Track & Field Club), 10.84; 18. Riquelme Reid (Excelsior High), 10.87; 19. Lennon Green (Unattached), 10.92.

Men’s 200m: Kuron Griffith (Racers Track Club), 21.02; Lidio Feliz (Academia Felix Sanchez), 21.08; Melbin Marcelino (Academia Felix Sanchez), 21.18; Antonio Powell (Edwin Allen), 21.28; Paul Henry (New Era Track Club), 21.45; Kenrick Austin (Unattached), 21.46; Darion Skerritt (Unattached), 21.50; Javaughnie Davis (Mico), 21.52; Deshaun Gordon (New Era Track Club), 21.52; Micheal Sharp (G.C Foster College), 21.55; Makaelan Woods (Unattached), 21.56; Omary Robinson (Unattached), 21.60; ASHAUNI Segree (Dynamic speed track club), 21.63; Jeison Phipps (Academia Felix Sanchez), 21.75; Yancarlos Martinez (Academia Felix Sanchez), 21.80; Miguel Marte (Academia Felix Sanchez), 21.86; Ashani Buddu (Dynamic speed track club), 21.91; Kevin Bliss (Mona High School), 21.93; Mario Birch (Unattached), 21.97; Mourice Guevara (University of Trinidad and Tobago), 22.00; Tremaine Hamilton (Clarendon College), 22.00; Odain Sommerville (UTech), 22.01; Nakiel Denoon (University of Trinidad and Tobago), 22.09; James Harrison (Excelsior High School), 22.09; Joshua Wint (WilliamKnibb), 22.10; Jamar Davis (Titchfield High School), 22.11; Mark Manley (UTech), 22.13; Romario Finnigan (Edwin Allen), 22.23; Ryan Webber (UTech), 22.26; Chance Segree (Herbert Morrison Tech), 22.26; Geneivieve John (Unattached), 22.32; Jordon Bernard (Unattached), 22.33; Tejan Blackett (Titchfield High School), 22.37; Sebastine Ellis (WilliamKnibb), 22.39; Samuel Henry (Bustamante High School), 22.47; Taheem Thompson (Unattached), 22.54; Romaine Campbell (Unattached), 22.58; Demarc Stephenson (Unattached), 22.58; Dejaun Grant (Unattached), 22.60; Kevaughn Walters (Speed Academy), 22.75; Princewell Martin (Unattached), 22.76; Roshane Malcolm (Falcons Athletics), 22.83; Alanzo James (Petersfield High School), 22.90; Oneil Lawrence (Unattached), 22.98; Romaine Haffenden (Unattached), 23.00; Marko Callaghan (Speed Academy), 23.01; Daishaun Crawford (Kingston Tech), 23.11; Kwame Twumasi-Tawiah (AGC), 23.15; Matthew Webster (Unattached), 23.25; Kyle Thompson (Unattached), 23.29; Asaunie Gordon (Unattached), 23.31; Omario Allen (B.B. Coke High), 23.33; Luckane Linton (Falcons Athletics), 23.36; Gio Bernal (Unattached), 23.39; Jordon Reid (Unattached), 23.43; Carlington Williams (Bustamante High School), 23.54; Akeem Austin (Herbert Morrison Tech), 23.57; Malique Thomas (Speed Academy), 23.60; Okieno Rickets (Unattached), 23.68; Javaughn Rhoden (WilliamKnibb), 23.70; Wayne Francis (Unattached), 23.82; Lamaughn Whyte (Movements for Transformation), 23.89; Jovane Cooore (St. Catherine High), 23.96; Fitzroy Barrett (Unattached), 24.11; Kawame Alexander (St. Catherine High), 24.11; Michael Napier (St. Catherine High), 24.17; Andre Grant (Port Antonio High), 24.23; Jevaughn Edwards (Edwin Allen), 24.23; Ryan Bailey (Unattached), 24.24; Joshua Smiley (St. Andrew Central JCF), 24.28; Joshwayne Smith (Falcons Athletics), 24.52; Joshua Love (Unattached), 24.64; Jahdane Campbell (Unattached), 24.66; Jaheem Grant (Unattached), 24.80; Laud Afam-Adjei (RAMS), 24.83; Deverell Christie (Kingston Tech), 24.93; Ricardo Ricketts (Unattached), 25.12; Devontae Edwards (Falcons Athletics), 25.21; Shamario Robinson (Petersfield High School), 25.84; Glenmour Biggs (Unattached), 28.85.

Men’s 110m Hurdles: Odario Phillips (MVP Track & Field Club), 13.58; Yojan Camilo Chaverra (Academia Felix Sanchez), 13.80; Cristian Rodriguez (Academia Felix Sanchez), 14.20; Joel Facey (New Era Track Club), 14.72; Joshua Edwards (Unattached), 14.81; Kemal Benjamin (Unattached), 15.73; Daniel Clarke (Unattached), DNF; Brandon Harris (New Era Track Club), DNS; Cee-Jay Patindol (RAMS), DNS.

Men’s 400m: Christopher Taylor (TITANS INT’L), 45.66; 2. Delano Kennedy (Uptimum Performance), 45.72; 3. Demish Gaye (SprinTec), 46.05; 4. Wendell Miller (MVP), 46.11; 5. Kishawn Hoffman (Excelsior), 46.87; 6. Demar Murray (TITANS INT’L), 46.97; 7. Wilbert Encarnacion (Academia Felix Sanchez), 47.25; 8. Jalen Dyett (MVP), 47.27; 9. Emil Gordon (UTech), 47.44; 10. Lidio Feliz (Academia Felix Sanchez), 47.52; 11. Kemar Davis (Dynamic Speed), 47.85; 12. Ismael Adon (Academia Felix Sanchez), 47.90; 13. Samuel Henry (Bustamante High), 48.08; 14. Joshua Wint (William Knibb), 48.16; 15. Mourice Guevara (UTT), 48.20; 16. Nakiel Denoon (UTT), 48.29; 17. Rasheed Pryce (Unattached), 48.32; 18. Joel Morgan (Edwin Allen), 48.52; 19. Shacquille Gordon (GC Foster), 48.74; 20. Jamar White (Uptimum Performance), 49.02; 21. Tahj-jay Parker (S.T.K Athletics), 49.71; 22. Ryheem Mighten (Edwin Allen), 49.84; 23. Jordon Bernard (Unattached), 49.85; 24. Hasheem Daniel (GC Foster), 49.88; 25. Malike Anderson (Unattached), 50.14; 26. Raheem Palmer (Alphansus Davis), 50.32; 27. Shawmali Wilson (Edwin Allen), 50.36; 28. Deven McInniss (AGC), 50.80; 29. Jahmani Smith (Unattached), 51.11; 30. Jabari Branche (Unattached), 51.36; 31. Christopher Gibson (MVP), 51.45; 32. Jared Mallett (Ardenne High), 51.77; 33. Najay Mickiel (UTech), 52.08; 34. Leon Beason (Unattached), 52.25; 35. Ratieo Walters (Titchfield), 52.45; 36. Lenroy Williams (Racers), 52.50; 37. Terrence Hansel (Alphansus Davis), 52.55; 38. Tequan Cummings (Edwin Allen), 52.62; 39. Jovane Cooore (St. Catherine), 52.68; 40. Carlington Williams (Bustamante High), 52.74; 41. Ajae Brown (Falcons Athletics), 52.82; 42. Thywaine Sterling (William Knibb), 52.91; 43. Ovell Burton (Unattached), 52.96; 44. Travis Gray (St. Andrew Central), 52.99; 45. Dishawn Parker (St. Catherine), 53.25; 46. Amond Tumbapo (AGC), 54.50; 47. Michael Napier (St. Catherine), 54.57; 48. Matthew Morris (UTech), 54.61; 49. Tawayne McGraw (Bustamante High), 54.65; 50. Usain Wiltshire (Edwin Allen), 54.76; 51. Quantique Wilson (William Knibb), 55.06; 52. Joshua Love (Unattached), 55.13; 53. Kawame Alexander (St. Catherine), 55.29; 54. Mickoy Ferguson (William Knibb), 55.63; 55. Francois Gordon (Unattached), 55.67; 56. Owen Barrett (Unattached), 56.11; 57. Christian Steers (RAMS), 58.36; 58. Royon Davis (Ebony Striders), 1:01.86; 59. Dantae Dixon (Petersfield), 1:06.12; 60. Solomon Byfield (Ebony Striders), 1:07.91

Men’s Long Jump: Anthony Willis (G.C Foster College), 6.96m; 2. David Tomlinson (G.C Foster College), 6.92m; 3. Romaine Lewis (Unattached), 6.89m; 4. Jamar Reid (UTech), 6.59m; 5. Darnell Nelson (UTech), 6.52m; 6. Onyebuchi Egemonye (RAMS), 6.18m; 7. Shevon Hanson (Unattached), 5.73m; 8. Conroy Davis (AGC), 5.27m; 9. Thomas Henderson (AGC), 4.82m.

Men’s Shot Put: Despiro Wray (Unattached), 16.90m; 2. Tiojosh Mowatt (Unattached), 13.97m; 3. Shamar Russell (UTech), 13.25m; 4. Joshua Green (UTech), 12.30m; 5. Mark-Twain Davidson (S.T.K Athletics), 11.71m; 6. Christian Steers (RAMS), 8.28m; 7. Emmanuel Asomani (AGC), 7.33m.

Men’s Discus: Fredrick Dacres (Unattached), 65.44m; 2. Joseph Salmon (Unattached), 56.97m; 3. Umar Sandy (University of Trinidad and Tobago), 53.54m; 4. Tiojosh Mowatt (Unattached), 52.48m; 5. Franklyn Taylor (UWI Mona), 42.08m; 6. Mark-Twain Davidson (S.T.K Athletics), 40.57m; 7. Shamar Russell (UTech), 39.67m; 8. Carlington Munroe (UWI Mona), 36.92m.

WOMEN:

Women’s 100m: Tina Clayton (MVP Track & Field Club), 11.16; 2. Alexxe Henry (Unattached), 11.45; 3. Kishawna Niles (UTech), 11.52; 4. Jura Levy (Unattached), 11.60; 5. Mickaell Moodie (G.C Foster College), 11.63; 6. Tri-Tania Lowe (G.C Foster College), 11.73; 7. Adora Campbell (St JagoBoys), 11.86; 8. Shuria Henry (TITANS INTERNATIONAL TRACK CLUB), 11.93; 9. Chanel Honeywell (Unattached), 11.98; 10. Alliah Baker (Elite Performance TC), 12.01; 11. Angelina Ferguson (Dynamic Speed Track Club), 12.05; 12. Shevi Anne Shim (Immaculate Conception High School), 12.10; 13. Tashay Faulkner (Unattached), 12.27; 14. Malayia Duncan (St JagoBoys), 12.29; 15. Daneila Clarke (Edwin Allen Girls), 12.34; 16. Jenella Canns (St JagoBoys), 12.36; 17. Sheldain Jarrett (William Knibb), 12.38; 18. Hannah Bell (Racers Track Club), 12.43; 19. Daniellia Dixon (William Knibb), 12.51; 20. Brianna Gardener (Motorcade), 12.54; 21. Ayla Pessoa-Rollins (Unattached), 12.56; 22. Angel Stewart (Holy Childhood High School), 12.63; 23. Keelan Smith (Holy Childhood High School), 12.81; 24. Ilissa Campbell (Holy Childhood High School), 12.82; 25. Khrisann Miller (Holy Childhood High School), 12.82; 26. Tyniqua Moulton (Unattached), 12.83; 27. Krystal Shaw (Holy Childhood High School), 12.83; 28. Sashagay Williams (Holy Childhood High School), 12.85; 29. Trisha White (Unattached), 12.85; 30. Sashauna Quarrie (Petersfield High School), 13.06; 31. Normalee White (UTech), 13.23; 32. Rihana Lawes (Holy Childhood High School), 13.28; 33. Tiasha Barrett (Holy Childhood High School), 13.42; 34. Tamara Campbell (Petersfield High School), 13.58; 35. Casania Dennison (Petersfield High School), 13.95; 36. Shanliea McKenzie (Petersfield High School), 13.95; 37. Sanique Brown (Holy Childhood High School), 13.97; 38. Kierin Clark (AGC), 14.28; 39. Trishawna Hutchinson (UWI Mona), 14.34; 40. Kianna Barrett (Kingston Technical High School), 14.75; 41. Messiann Williams (Kingston Technical High School), 15.01; 42. Amber Bayton (RAMS), 15.10; 43. Samantha Paterson (RAMS), 15.75.

Women’s 200m: Shanoya Douglas (Muschett High School), 23.43; 2. Alliah Baker (Elite Performance TC), 23.82; 3. Alexxe Henry (Unattached), 23.99; 4. Lavanya Williams (Elite Performance TC), 24.38; 5. Jura Levy (Unattached), 24.44; 6. Milagros Duran (Academia Felix Sanchez), 24.66; 7. Shanika Lindsay (Alphansus Davis High), 24.68; 8. Samoya Brown (Immaculate Conception High School), 24.83; 9. Ronda Whyte (Unattached), 25.03; 10. Kimberly Wright (Immaculate Conception High School), 25.06; 11. Alaina Spence (Falcons Athletics), 25.98; 12. Sheneca Harris (Portantonio High School), 26.50; 13. Daneila Clarke (Edwin Allen Girls), 26.65; 14. Messiann Williams (Kingston Technical High School), 31.07; 15. Melissa Rudyj (RAMS), 32.55; 16. Amber Hollands (RAMS), 36.06.

Women’s 400m: Sada Williams (MVP Track & Field Club), 51.71; 2. Candice McLeod (Uptimum Performance Track Club), 52.44; 3. Roneisha McGregor (UWI Mona), 52.67; 4. Sanique Walker (Academia Felix Sanchez), 53.88; 5. Milagros Duran (Academia Felix Sanchez), 54.38; 6. Hannah Charles (UTech), 54.81; 7. Janielle Josephs (MVP Track & Field Club), 55.11; 8. Alikay Reynolds (Alphansus Davis High), 55.24; 9. Shanika Lindsay (Alphansus Davis High), 55.30; 10. Monique Stewart (Edwin Allen Girls), 55.50; 11. Omelia Jeffrey (G.C. Foster College), 55.61; 12. Daniellia Dixon (William Knibb), 55.77; 13. Davine Dickenson (Immaculate Conception High), 55.80; 14. Micheiry Espinal (Academia Felix Sanchez), 56.30; 15. Ameiah Samuel (Alphansus Davis High), 56.55; 16. Kyah Hyson (Unattached), 57.14; 17. Allecia Johnson (Alphansus Davis High), 57.43; 18. Breanna Powell (UTech), 57.98; 19. Tabbrel Williams (Alphansus Davis High), 58.96; 20. Alaina Spence (Falcons Athletics), 59.28; 21. Cheryce Boyd (William Knibb), 59.91; 22. Kevoya Bartley (Excelsior High School), 1:04.13; 23. Sharian Foote (Petersfield High School), 1:04.68; 24. Rihanna Gayle (Edwin Allen Girls), 1:08.45; 25. Audrene Williams (AGC), 1:08.82; 26. Amber Bayton (RAMS), 1:10.21.

Women’s 800m: Kelly-Ann Beckford (MVP Track & Field Club), 2:02.46; 2. Monique Stewart (Edwin Allen Girls), 2:09.25; 3. Alikay Reynolds (Alphansus Davis High), 2:13.56; 4. Kevongaye Fowler (Edwin Allen Girls), 2:15.44; 5. Tabbrel Williams (Alphansus Davis High), 2:16.88; 6. Ameiah Samuel (Alphansus Davis High), 2:18.75; 7. Allecia Johnson (Alphansus Davis High), 2:18.82; 8. Netanya Robinson (Immaculate Conception High School), 2:26.01; 9. Santana Brown (Clarendon College), 2:36.76; 10. Molly Tawney (AGC), 2:36.89; 11. Sophie Roche (AGC), 2:44.24; 12. Rihanna Gayle (Edwin Allen Girls), 2:45.85; 13. Tyniqua Moulton (Unattached), 2:52.12; 14. Amber Holland (RAMS), 2:52.14; 15. Jennifer Platt (RAMS), 2:55.44.

Women’s 400m Hurdles: Micheiry Espinal (Academia Felix Sanchez), 59.41; 2. Deandra Harris (UTech), 1:00.26; 3. Amelia Briggs-Goode (Unattached), 1:02.75; 4. Marlyn Messam-Green (RAMS), 1:20.35; 5. Charlotte Rogerson (AGC), 1:26.16.

Women’s 100m Hurdles: Shimayra Williams (Elite Performance TC), 13.29; 2. Paris King (Unattached), 13.98; 3. Shaneil Lysight (Unattached), 14.39; DNS – Amoi Brown (MVP Track & Field Club), Jennifer Platt (RAMS), Annakay Fowler-Wright (RAMS), Kierin Clark (AGC).

Women’s Shot Put: Marla-Kay Lampart (Unattached), 13.23m; 2. Breanna Monteith (G.C Foster College), 12.11m; 3. Victoria Christie (Unattached), 11.88m; 4. Altonique James (Throwers R Us), 11.47m; 5. Kimberly Johnson (Throwers R Us), 11.15m; 6. Adonay Fearon (UTech), 10.89m; 7. Maisie Brookwell (AGC), 8.45m; 8. Nazelle Joseph (AGC), 8.20m; 9. Makenisi Boladau (RAMS), 8.14m; 10. Natasha Hunt (RAMS), 7.55m; DNS – Briana Louden (UWI Mona).

_________________________

Dive into the vibrant track and field conversation – scroll down to leave your comment and stay connected with the Trackalerts Social community! 🎉

Like us on Facebook @trackalerts

Follow us on Instagram @trackalerts

Subscribe to our YouTube @trackalertstv

Follow us on TikTok @trackalerts

Follow us on X @trackalerts

Follow us on Threads @trackalerts