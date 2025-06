Results | Paris Diamond League

The following are the full results from the Meeting de Paris, most popularly called Paris Diamond League, held at Stade Charléty in Paris, France, on 20 June 2025. The meet showcased world-class competition across a wide range of track and field events.



MEN’S 800M: 1. Mohamed Attaoui (ESP), 1:42.73; 2. Josh Hoey (USA), 1:43.00; 3. Bryce Hoppel (USA), 1:43.11; 4. Max Burgin (GBR), 1:43.61; 5. Gabriel Tual (FRA), 1:43.84; 6. Mark English (IRL), 1:43.98; 7. Andreas Kramer (SWE), 1:44.02; 8. Tshepiso Masalela (BOT), 1:44.16.

MEN’S 1500M: 1. Azeddine Habz (FRA), 3:27.49; 2. Phanuel Kipkosgei Koech (KEN), 3:27.72; 3. George Mills (GBR), 3:28.36; 4. Festus Lagat (KEN), 3:29.03; 5. Stefan Nillessen (NED), 3:29.23; 6. Abel Kipsang (KEN), 3:29.46; 7. Flavien Szot (FRA), 3:30.74; 8. Ruben Verheyden (BEL), 3:30.99.

MEN’S 5000M: 1. Yomif Kejelcha (ETH), 12:47.84; 2. Birhanu Balew (BRN), 12:48.67; 3. Graham Blanks (USA), 12:49.51; 4. Jimmy Gressier (FRA), 12:51.59; 5. Samuel Tefera (ETH), 12:53.44; 6. Soufiane El Bakkali (MAR), 12:55.49; 7. Nico Young (USA), 12:55.71; 8. Yann Schrub (FRA), 12:56.57.

MEN’S 110MH: 1. Trey Cunningham (USA), 13.00; 2. Dylan Beard (USA), 13.02; 3. Jason Joseph (SUI), 13.07; 4. Rachid Muratake (JPN), 13.08; 5. Grant Holloway (USA), 13.11; 6. Jamal Britt (USA), 13.15; 7. Just Kwaou-Mathey (FRA), 13.24; 8. Enrique Llopis (ESP), 13.32.

MEN’S 400MH: 1. Rai Benjamin (USA), 46.93; 2. Abderrahman Samba (QAT), 47.09; 3. Trevor Bassitt (USA), 48.14; 4. Matheus Lima (BRA), 48.26; 5. Alastair Chalmers (GBR), 48.57; 6. Fantin Crisci (FRA), 49.40; 7. Hugo Menin (FRA), 51.42.

MEN’S 3000m STEEPLECHASE – PROMOTIONAL EVENT: Lamecha Girma (ETH), 8:07.01; 2. Salaheddine Ben Yazide (MAR), 8:11.68; 3. Getnet Wale (ETH), 8:12.58; 4. Mohamed Tindouft (MAR), 8:15.32; 5. Baptiste Fourmont (FRA), 8:17.58; 6. Djilali Bedrani (FRA), 8:19.19; 7. Ahmed Jaziri (TUN), 8:19.59; 8. Abrham Sime (ETH), 8:21.75; 9. Luc Le Baron (FRA), 8:22.52; 10. Alejandro Quijada (ESP), 8:24.39; 11. Faid El Mostafa (MAR), 8:25.26; 12. Víctor Ruiz (ESP), 8:25.41; 13. Bilal Tabti (ALG), 8:28.99; 14. Ben Buckingham (AUS), 8:47.89. DNF – Wilberforce Chemiat Kones (KEN), Ali Messaoudi (ALG).

MEN’S TRIPLE JUMP – DIAMOND DISCIPLINE: Jordan Scott (JAM), 17.27m (+0.5); 2. Hugues Fabrice Zango (BUR), 17.21m (+1.8); 3. Thomas Gogois (FRA), 17.11m (+1.3); 4. Jonathan Seremes (FRA), 17.08m (+0.9); 5. Yasser Mohammed Triki (ALG), 17.02m (+2.1); 6. Max Heß (GER), 16.85m (0.0); 7. Donald Scott (USA), 16.84m (-0.4); 8. Lázaro Martínez (CUB), 16.40m (+0.8); 9. Melvin Raffin (FRA), 14.80m (+1.1); NM – Almir dos Santos (BRA).

MEN’S JAVELIN THROW – DIAMOND DISCIPLINE: Neeraj Chopra (IND), 88.16m; 2. Julian Weber (GER), 87.88m; 3. Luiz Mauricio da Silva (BRA), 86.62m; 4. Keshorn Walcott (TTO), 81.66m; 5. Anderson Peters (GRN), 80.29m; 6. Julius Yego (KEN), 80.26m; 7. Andrian Mardare (MDA), 76.66m; 8. Remi Rougtet (FRA), 70.37m.

WOMEN’S 200m – DIAMOND DISCIPLINE: Anavia Battle (USA), 22.27 (+0.9); 2. Amy Hunt (GBR), 22.45; 3. Mckenzie Long (USA), 22.49; 4. Deajah Stevens (USA), 22.66; 5. Brittany Brown (USA), 22.77; 6. Dina Asher-Smith (GBR), 22.81; 7. Audrey Leduc (CAN), 22.90; 8. Helene Parisot (FRA), 22.92.

WOMEN’S 400m – DIAMOND DISCIPLINE: Marileidy Paulino (DOM), 48.81; 2. Salwa Eid Naser (BRN), 48.85; 3. Martina Weil (CHI), 49.83; 4. Lynna Irby-Jackson (USA), 49.87; 5. Amber Anning (GBR), 49.96; 6. Isabella Whittaker (USA), 50.18; 7. Lieke Klaver (NED), 50.26; 8. Amandine Brossier (FRA), 52.10.

WOMEN’S 1500m – DIAMOND DISCIPLINE: Nelly Chepchirchir (KEN), 3:57.02; 2. Sarah Healy (IRL), 3:57.15; 3. Birke Haylom (ETH), 3:57.50; 4. Linden Hall (AUS), 3:57.63; 5. Worknesh Mesele (ETH), 3:57.95; 6. Georgia Hunter Bell (GBR), 3:58.06; 7. Agathe Guillemot (FRA), 3:58.44; 8. Susan Lokayo Ejore (KEN), 3:58.65; 9. Sarah Madeleine (FRA), 3:59.06; 10. Salomé Afonso (POR), 3:59.32; 11. Jemma Reekie (GBR), 3:59.42; 12. Netsanet Desta (ETH), 4:00.69; 13. Georgia Griffith (AUS), 4:01.36; 14. Saron Berhe (ETH), 4:01.41; 15. Esther Guerrero (ESP), 4:01.86; 16. Abbey Caldwell (AUS), 4:07.70. DNF – Clara Liberman (FRA).

WOMEN’S 100m HURDLES – DIAMOND DISCIPLINE: Grace Stark (USA), 12.21 (+0.7); 2. Tobi Amusan (NGR), 12.24; 3. Ackera Nugent (JAM), 12.30; 4. Kendra Harrison (USA), 12.48; 5. Nadine Visser (NED), 12.51; 6. Devynne Charlton (BAH), 12.53; 7. Alaysha Johnson (USA), 12.66; 8. Pia Skrzyszowska (POL), 12.67.

WOMEN’S 3000m STEEPLECHASE – DIAMOND DISCIPLINE: Faith Cherotich (KEN), 8:53.37; 2. Peruth Chemutai (UGA), 8:54.41; 3. Sembo Almayew (ETH), 9:01.22; 4. Gabrielle Jennings (USA), 9:08.05; 5. Courtney Wayment (USA), 9:08.88; 6. Lea Meyer (GER), 9:09.73; 7. Angelina Napoleon (USA), 9:10.72; 8. Alice Finot (FRA), 9:15.33; 9. Lomi Muleta (ETH), 9:15.45; 10. Gesa Felicitas Krause (GER), 9:28.75; 11. Flavie Renouard (FRA), 9:34.23; 12. Caren Chebet (KEN), 9:40.04. DNF – Agnieszka Chorzępa (POL).

WOMEN’S HIGH JUMP – DIAMOND DISCIPLINE: Nicola Olyslagers (AUS), 2.00m; 2. Yaroslava Mahuchikh (UKR), 1.97m; 3. Eleanor Patterson (AUS), 1.97m; 4. Vashti Cunningham (USA), 1.94m; 5. Morgan Lake (GBR), 1.94m; 6. Charity Hufnagel (USA), 1.91m; =7. Christina Honsel (GER), 1.88m; =7. Angelina Topić (SRB), 1.88m; 9. Maria Żodzik (POL), 1.88m; 10. Safina Sadullayeva (UZB), 1.88m; =11. Solène Gicquel (FRA), 1.83m; =11. Yuliia Levchenko (UKR), 1.83m; 13. Nadezhda Dubovitskaya (KAZ), 1.78m.

WOMEN’S POLE VAULT – DIAMOND DISCIPLINE: Katie Moon (USA), 4.73m; 2. Sandi Morris (USA), 4.73m; 3. Emily Grove (USA), 4.63m; 4. Angelica Moser (SUI), 4.63m; 5. Amálie Švábíková (CZE), 4.63m; =6. Tina Šutej (SLO), 4.53m; =6. Marie-Julie Bonnin (FRA), 4.53m; 8. Gabriela Leon (USA), 4.43m; 9. Imogen Ayris (NZL), 4.43m; 10. Olivia McTaggart (NZL), 4.43m; 11. Berenice Petit (FRA), 4.28m. NH – Margot Chevrier (FRA), Roberta Bruni (ITA).

WOMEN’S DISCUS THROW – DIAMOND DISCIPLINE: Valarie Allman (USA), 67.56m; 2. Jorinde van Klinken (NED), 66.42m; 3. Yaimé Pérez (CUB), 65.03m; 4. Sandra Elkasević (CRO), 63.52m; 5. Bin Feng (CHN), 62.80m; 6. Amanda Ngandu-Ntumba (FRA), 62.77m; 7. Melina Robert-Michon (FRA), 61.16m; 8. Vanessa Kamga (SWE), 60.69m; 9. Marike Steinacker (GER), 60.65m; 10. Laulauga Tausaga (USA), 57.39m.

_________________________

Dive into the vibrant track and field conversation – scroll down to leave your comment and stay connected with the Trackalerts Social community! 🎉

Like us on Facebook @trackalerts

Follow us on Instagram @trackalerts

Subscribe to our YouTube @trackalertstv

Follow us on TikTok @trackalerts

Follow us on X @trackalerts

Follow us on Threads @trackalerts