Results | Oslo Bislett Games | Oslo Diamond League

Full results from the 2025 Oslo Bislett Games, part of the Wanda Diamond League, held at Bislett Stadion in Oslo, Norway, on 11–12 June. The meet featured global stars such as Femke Bol and included strong participation from the Caribbean, including Olympic Games 100m champion Julien Alfred, Jordan Scott, along with Karsten Warholm and Armand Duplantis.

Oslo Diamond League Men’s Results

MEN’S 200M: 1. Reynier Mena (CUB), 20.20; 2. Timothé Mumenthaler (SUI), 20.27; 3. Andre De Grasse (CAN), 20.33; 4. Joseph Fahnbulleh (LBR), 20.44; 5. Filippo Tortu (ITA), 20.53; 6. Aaron Brown (CAN), 20.65; 7. Vernon Norwood (USA), 20.67; 8. Kyree King (USA), 20.79.

MEN’S 800M: 1. Emmanuel Wanyonyi (KEN), 1:42.78; 2. Mohamed Attaoui (ESP), 1:42.90; 3. Djamel Sedjati (ALG), 1:43.06; 4. Gabriel Tual (FRA), 1:43.09; 5. Kethobogile Haingura (BOT), 1:43.58; 6. Andreas Kramer (SWE), 1:43.73; 7. Mark English (IRL), 1:44.33; Patryk Sieradzki (POL) and Tobias Grønstad (NOR) did not finish.

MEN’S MILE: 1. Isaac Nader (POR), 3:48.25; 2. Cameron Myers (AUS), 3:48.87; 3. Stefan Nillessen (NED), 3:49.02; 4. Timothy Cheruiyot (KEN), 3:49.06; 5. Robert Farken (GER), 3:49.12; 6. Anass Essayi (MAR), 3:49.16; 7. Elliot Giles (GBR), 3:49.16; 8. Vincent Ciattei (USA), 3:49.37; 9. Samuel Pihlström (SWE), 3:49.70; 10. Federico Riva (ITA), 3:49.72; 11. Narve Gilje Nordås (NOR), 3:49.91; 12. Ruben Verheyden (BEL), 3:50.67; 13. Oliver Hoare (AUS), 3:50.92; Žan Rudolf (SLO) and Boaz Kiprugut (KEN) did not finish.

MEN’S 5000M: 1. Nico Young (USA), 12:45.27; 2. Biniam Mehary (ETH), 12:45.93; 3. Kuma Girma (ETH), 12:46.41; 4. George Mills (GBR), 12:46.59; 5. Hagos Gebrhiwet (ETH), 12:46.82; 6. Thierry Ndikumwenayo (ESP), 12:47.67; 7. Graham Blanks (USA), 12:48.20; 8. Yomif Kejelcha (ETH), 12:49.07; 9. Mezgebu Sime (ETH), 12:49.80; 10. Dominic Lokinyomo Lobalu (SUI), 12:50.87; 11. Jacob Krop (KEN), 12:51.16; 12. Birhanu Balew (BRN), 12:56.45; 13. Cooper Teare (USA), 12:57.05; 14. Nicholas Kipkorir (KEN), 13:06.92; 15. Gemechu Dida (ETH), 13:15.91; 16. Stewart McSweyn (AUS), 13:16.20; Maximilian Thorwirth (GER) did not finish.

MEN’S 300MH: 1. Karsten Warholm (NOR), 32.67; 2. Rai Benjamin (USA), 33.22; 3. Alison dos Santos (BRA), 33.38; 4. Abderrahman Samba (QAT), 33.84; 5. Matheus Lima (BRA), 34.34; 6. Emil Agyekum (GER), 34.58; 7. Trevor Bassitt (USA), 34.65; 8. Berke Akçam (TUR), 34.95.

MEN’S POLE VAULT: 1. Armand Duplantis (SWE), 6.15m; 2. Emmanouil Karalis (GRE), 5.82m; 3. Kurtis Marschall (AUS), 5.72m; 4. Renaud Lavillenie (FRA), 5.72m; 5. Sam Kendricks (USA), 5.62m; =5. Menno Vloon (NED), 5.62m; 7. Ersu Şaşma (TUR), 5.62m; 8. Sondre Guttormsen (NOR), 5.40m; 9. Ben Broeders (BEL), 5.40m; Ernest John Obiena (PHI), no height.

MEN’S TRIPLE JUMP: 1. Jordan Scott (JAM), 17.34m (+1.1); 2. Pedro Pichardo (POR), 17.06m (+0.5); 3. Max Heß (GER), 16.96m (+2.4); 4. Lázaro Martínez (CUB), 16.91m (+1.2); 5. Yasser Mohammed Triki (ALG), 16.73m (+0.8); 6. Ethan Olivier (NZL), 16.70m (+0.2); 7. Hugues Fabrice Zango (BUR), 16.56m (+2.3); 8. Russell Robinson (USA), 16.50m (+1.0); 9. Henrik Flåtnes (NOR), 16.03m (+1.6).

MEN’S HAMMER THROW: 1. Ethan Katzberg (CAN), 80.19m; 2. Mykhaylo Kokhan (UKR), 79.95m; 3. Thomas Mardal (NOR), 78.25m; 4. Paweł Fajdek (POL), 78.12m; 5. Bence Halász (HUN), 77.62m; 6. Eivind Henriksen (NOR), 75.01m; 7. Wojciech Nowicki (POL), 72.65m.

Oslo Diamond League Women’s Results

WOMEN’S 100M: 1. Julien Alfred (LCA), 10.89; 2. Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV), 11.00; 3. Dina Asher-Smith (GBR), 11.08; 4. Patrizia van der Weken (LUX), 11.16; 5. Maia McCoy (LBR), 11.16; 6. Gina Lückenkemper (GER), 11.16; 7. Daryll Neita (GBR), 11.20; 8. Zaynab Dosso (ITA), 11.26.

WOMEN’S 400M: 1. Isabella Whittaker (USA), 49.58; 2. Henriette Jæger (NOR), 49.62; 3. Amber Anning (GBR), 50.24; 4. Rhasidat Adeleke (IRL), 50.42; 5. Lieke Klaver (NED), 50.64; 6. Natalia Bukowiecka (POL), 50.67; 7. Paula Sevilla (ESP), 50.92; 8. Sada Williams (BAR), 50.94.

WOMEN’S 10,000M: 1. Yenawa Nbret (ETH), 30:28.82; 2. Miriam Chebet (KEN), 30:32.90; 3. Chaltu Dida (ETH), 30:33.86; 4. Rose Davies (AUS), 30:34.11; 5. Karoline Bjerkeli Grøvdal (NOR), 30:41.66; 6. Calli Hauger-Thackery (GBR), 30:50.64; 7. Isobel Batt-Doyle (AUS), 30:51.27; 8. Diane van Es (NED), 31:08.05; 9. Wede Kefale (ETH), 31:24.70; 10. Roxane Cleppe (BEL), 32:34.71; Eleanor Fulton (USA) and Dominique Scott (RSA) did not finish.

WOMEN’S 400MH: 1. Dalilah Muhammad (USA), 53.34; 2. Emma Zapletalová (SVK), 54.44; 3. Gianna Woodruff (PAN), 54.45; 4. Ayomide Folorunso (ITA), 55.03; 5. Sarah Carli (AUS), 55.13; 6. Amalie Iuel (NOR), 55.65; 7. Andrea Rooth (NOR), 57.02; 8. Anna Hall (USA), 1:08.99.

WOMEN’S 3000MSC: 1. Faith Cherotich (KEN), 9:02.60; 2. Winfred Yavi (BRN), 9:02.76; 3. Marwa Bouzayani (TUN), 9:06.84; 4. Lea Meyer (GER), 9:09.21; 5. Lomi Muleta (ETH), 9:13.44; 6. Courtney Wayment (USA), 9:13.65; 7. Elise Thorner (GBR), 9:15.06; 8. Gabrielle Jennings (USA), 9:20.85; 9. Valerie Constien (USA), 9:32.87; 10. Jackline Chepkoech (KEN), 9:36.87; 11. Olivia Markezich (USA), 9:36.92; Flavie Renouard (FRA), Gesa Felicitas Krause (GER), and Kinga Królik (POL) did not finish.

WOMEN’S TRIPLE JUMP: 1. Leyanis Pérez Hernández (CUB), 14.72m (+1.3); 2. Shanieka Ricketts (JAM), 14.57m (0.0); 3. Jasmine Moore (USA), 14.41m (–0.1); 4. Liadagmis Povea (CUB), 14.31m (–0.1); 5. Thea Lafond (DMA), 14.26m (+0.6); 6. Ackelia Smith (JAM), 14.26m (+1.3); 7. Maja Åskag (SWE), 13.77m (+0.1); 8. Ana Peleteiro-Compaoré (ESP), 13.71m (–0.1).

WOMEN’S JAVELIN THROW: 1. Haruka Kitaguchi (JPN), 64.63m; 2. Adriana Vilagoš (SRB), 63.78m; 3. Jo-Ane du Plessis (RSA), 62.77m; 4. Elina Tzengko (GRE), 62.61m; 5. Mackenzie Little (AUS), 59.86m; 6. Sigrid Borge (NOR), 59.09m; 7. Sara Kolak (CRO), 55.49m; 8. Flor Denis Ruiz Hurtado (COL), 54.57m.

