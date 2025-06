Results | Racers Grand Prix 2025

The following are the full results from the Racers Grand Prix, held at the National Stadium in Kingston, on 7 June 2025. The meet featured world-class showdowns across the track and field spectrum. Olympic silver medallist Kishane Thompson, Bryan Levell, Shericka Jackson, and Tina Clayton starred in the show.

Results | Men’s | Racers Grand Prix 2025

Men’s 100m: 1. Kishane Thompson (JAM), 9.88; 2. Oblique Seville (JAM), 9.97; 3. Gift Leotlela (RSA), 10.04; 4. Bayanda Walaza (RSA), 10.06; 5. Rohan Watson (JAM), 10.27; 6. Pjai Austin (USA), 10.31; 7. Terrence Jones Jr. (BAH), 10.44; DNF. Eloy Benitez (PUR).

Men’s 100m (B final): 1. Sandrey Davison (JAM), 10.07; 2. Kadrian Goldson (JAM), 10.10; 3. Deandre Daley (JAM), 10.19; 4. Nigel Ellis (JAM), 10.21 (.207); 5. Odaine McPherson (JAM), 10.21 (.210); 6. Micheal Campbell (JAM), 10.24; 7. Nishion Ebanks (JAM), 10.41; DNF. Tyquendo Tracey (JAM).

Men’s 200m: 1. Bryan Levell (JAM), 19.79w; 2. Christopher Taylor (JAM), 20.39w; 3. Naeem Jack (RSA), 20.46w; 4. Jevaughn Powell (JAM), 20.50w; 5. Kuron Griffith (BAR), 20.69w; 6. Javari Thomas (JAM), 20.85w; 7. Andre Morrison (JAM), 21.69w; 8. Sinesipho Dambile (RSA), 22.20w.

Men’s 400m: 1. Christopher Bailey (USA), 44.74; 2. Delano Kennedy (JAM), 45.22; 3. Elija Godwin (USA), 45.43; 4. Rusheen McDonald (JAM), 45.48; 5. Zandrion Barnes (JAM), 45.92; 6. Deandre Watkin (JAM), 46.54; 7. Demish Gaye (JAM), 46.64; 8. Shevioe Reid (JAM), 47.36.

Men’s 110m Hurdles: 1. Rasheed Broadbell (JAM), 13.06; 2. Trey Cunningham (USA), 13.08; 3. Eric Edwards Jr. (USA), 13.40; 4. Tyler Mason (JAM), 13.41; 5. Odario Phillips (JAM), 13.47; 6. Rasheem Brown (CAY), 13.55; 7. Dejour Domani Russell (JAM), 13.67; DNS. Michael Dickson (USA).

Men’s 400m Hurdles: 1. Roshawn Clarke (JAM), 48.65; 2. Assinie Wilson (JAM), 48.77; 3. Malik Kymani James-King (JAM), 49.87; 4. Tyrece Hyman (JAM), 50.09; 5. Aldrich Bailey (USA), 50.13; 6. Dennick Luke (DMA), 50.34; 7. Demar Junior Murray (JAM), 50.82; DNF. Shamer Blake (JAM).

Men’s Long Jump: 1. Wayne Pinnock (JAM), 7.97 (+0.1); 2. Emanuel Archibald (GUY), 7.83 (-2.4); 3. Jeremiah Davis (USA), 7.80 (-2.0); 4. Nikaoli Williams (JAM), 7.69 (+0.8); 5. Jarrion Lawson (USA), 7.60 (-0.6); 6. Aubrey Allen (JAM), 7.58 (+0.1); 7. Shawn-D Thompson (JAM), 7.51 (-1.8); 8. LaQuan Nairn (BAH), 7.11 (-1.4).

Results | Women’s | Racers Grand Prix 2025

Women’s 100m: 1. Tina Clayton (JAM), 10.98; 2. Jacious Sears (USA), 11.04; 3. Alana Garren Reid (JAM), 11.16; 4. Tobi Amusan (NGR), 11.18; 5. Tia Clayton (JAM), 11.24; 6. Ashanti Moore (JAM), 11.32 (.312); 7. Kemba Nelson (JAM), 11.32 (.319); 8. Mikiah Brisco (USA), 11.56.

Women’s 100m (B Final): 1. Jonielle Smith (JAM), 11.10; 2. Kasheika Cameron (JAM), 11.33; 3. Sabrina Amanda Dockery (JAM), 11.34; 4. Jodean Williams (JAM), 11.46; 5. Jura Lanconia Levy (JAM), 11.50 (.491); 6. Tri-Tania Lowe (AIA), 11.50 (.499); 7. Shurria Amoy Henry (JAM), 11.79; DNS. Liranyi Alonso (DOM).

Women’s 200m: 1. Shericka Jackson (JAM), 22.53; 2. Audrey Leduc (CAN), 22.80; 3. Caisja Chandler (USA), 22.92; 4. Anthonique Strachan (BAH), 23.11; 5. Alliah Alicia Baker (JAM), 23.48; 6. Niesha Burgher (JAM), 23.57; 7. Jodean Williams (JAM), 23.81; DNS. Candace Hill (USA).

Women’s 400m: 1. Lynna Irby-Jackson (USA), 50.23; 2. Stacey-Ann Williams (JAM), 50.56; 3. Sada Williams (BAR), 51.65; 4. Leah Anderson (JAM), 51.80; 5. Aliyah Abrams (GUY), 51.83; 6. Roneisha McGregor (JAM), 52.02; 7. Quanera Hayes (USA), 52.32; 8. Candice McLeod (JAM), 52.68. Alternate: Shana Kaye Anderson (JAM).

Women’s 100m Hurdles: 1. Alia Armstrong (USA), 12.54; 2. Devynne Charlton (BAH), 12.65; 3. Alexandra Webster (USA), 12.95; 4. Kerrica Hill (JAM), 13.06; 5. Charisma Taylor (BAH), 13.09; 6. Kiara Meikle (JAM), 13.54; DNS. Shimayra Williams (JAM); DNS. Briana Campbell (JAM).

Women’s 400m Hurdles: 1. Tia-Adana Belle (BAR), 55.74; 2. Sanique Meshika Walker (JAM), 55.78; 3. Bianca Stubler (USA), 56.52; 4. Alanah Yukich (AUS), 56.59; 5. Jessica Wright (USA), 57.15; 6. Yanique Haye-Smith (TKS), 57.50.

Women’s Triple Jump: 1. Davisleydi Velazco (CUB), 14.26 (-1.9); 2. Ackelia Smith (JAM), 13.83 (-1.1); 3. Natricia Hooper (GUY), 13.32 (-1.4); 4. Mylana Hearn (USA), 13.17 (-1.7); 5. Jade-Ann Dawkins (JAM), 13.04 (-1.6); DNS. Jasmine Moore (USA).

