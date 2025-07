Results | Prefontaine Classic 2025

The Prefontaine Classic, the 9th stop in the Wanda Diamond League Series, held on 5 July 2025 at Hayward Field in Eugene, Oregon (USA), marked its 50th anniversary with a spectacular display of world-class athletics, producing two world records and delivering standout performances across a range of disciplines; below are the full results from this milestone #Pre50 edition.

Prefontaine Classic Men’s Results

MEN’S 100M: 1. Kishane Thompson (JAM), 9.85; 2. Zharnel Hughes (GBR), 9.91; 3. Trayvon Bromell (USA), 9.94; 4. Brandon Hicklin (USA), 9.98; 5. Ackeem Blake (JAM), 10.03; 6. Bayanda Walaza (RSA), 10.04; 7. Christian Coleman (USA), 10.06; 8. Lachlan Kennedy (AUS), 10.07; 9. Jeremiah Azu (GBR), 10.20.

MEN’S 200M: 1. Letsile Tebogo (BOT), 19.76; 2. Courtney Lindsey (USA), 19.87; 3. Alexander Ogando (DOM), 19.94; 4. Robert Gregory (USA), 20.04; 5. Jereem Richards (TTO), 20.23; 6. Bryan Levell (JAM), 20.25; 7. Aaron Brown (CAN), 20.44; 8. Joseph Fahnbulleh (LBR), 20.53; 9. Kyree King (USA), 20.67.

MEN’S 400M: 1. Matthew Hudson-Smith (GBR), 44.10; 2. Christopher Bailey (USA), 44.15; 3. Jacory Patterson (USA), 44.31; 4. Khaleb McRae (USA), 44.45; 5. Muzala Samukonga (ZAM), 44.49; 6. Charles Dobson (GBR), 44.65; 7. Kirani James (GRN), 44.80; 8. Alexander Doom (BEL), 45.68.

MEN’S MILE BOWERMAN: 1. Niels Laros (NED), 3:45.94; 2. Yared Nuguse (USA), 3:45.95; 3. Azeddine Habz (FRA), 3:46.65; 4. Cole Hocker (USA), 3:47.43; 5. Reynold Cheruiyot (KEN), 3:47.46; 6. Cameron Myers (AUS), 3:47.50; 7. Timothy Cheruiyot (KEN), 3:47.71; 8. Jake Wightman (GBR), 3:47.82; 9. Grant Fisher (USA), 3:48.29; 10. Hobbs Kessler (USA), 3:48.32; 11. Festus Lagat (KEN), 3:48.93; 12. Neil Gourley (GBR), 3:49.41; 13. Stefan Nillessen (NED), 3:49.53; 14. Abel Kipsang (KEN), 3:50.93; 15. Oliver Hoare (AUS), 3:51.60; DNF – Abraham Alvarado (USA).

MEN’S MILE INTERNATIONAL: 1. Ethan Strand (USA), 3:48.86; 2. Vincent Ciattei (USA), 3:49.68; 3. Gary Martin (USA), 3:49.73; 4. Adam Spencer (AUS), 3:50.19; 5. Sam Gilman (USA), 3:51.49; 6. Samuel Tanner (NZL), 3:52.63; 7. Flavien Szot (FRA), 3:54.74; 8. Luke Houser (USA), 3:55.32; 9. Simeon Birnbaum (USA), 3:56.64; 10. Wes Porter (USA), 3:56.76; 11. Owen Powell (USA), 3:58.12; 12. Aidan McCarthy (USA), 4:00.63; 13. Sam Ruthe (NZL), 4:00.65; 14. Elliott Cook (USA), 4:03.11; 15. Samuel Prakel (USA), 4:10.12; DNF – Matthew Erickson (CAN).

MEN’S 10,000M: 1. Biniam Mehary (ETH), 26:43.82; 2. Berihu Aregawi (ETH), 26:43.84; 3. Selemon Barega (ETH), 26:44.13; 4. Edwin Kurgat (KEN), 26:46.35; 5. Ishmael Rokitto Kipkurui (KEN), 26:47.72; 6. Benson Kiplangat (KEN), 26:50.00; 7. Stanley Waithaka Mburu (KEN), 26:56.36; 8. Mezgebu Sime (ETH), 27:04.17; 9. Nicholas Kipkorir (KEN), 27:06.76; 10. Samwel Chebolei Masai (KEN), 27:07.65; 11. Amos Kipkemoi (KEN), 27:24.47; 12. Conner Mantz (USA), 27:35.22; 13. Matthew Kipkoech Kipruto (KEN), 27:42.26; 14. Gideon Kipkertich Rono (KEN), 27:42.82; 15. Keneth Kiprop (UGA), 27:47.91; 16. Robert Kiprop Koech (KEN), 27:51.46; 17. Mathew Kipchumba Kipsang (KEN), 29:54.31; DNF – Kasey Knevelbaard (USA), Benjámin Balázs (USA), Davor Aaron Bienenfeld (GER).

MEN’S 400M HURDLES: 1. Alison Dos Santos (BRA), 46.65; 2. Rai Benjamin (USA), 46.71; 3. Ezekiel Nathaniel (NGR), 47.88; 4. Trevor Bassitt (USA), 48.29; 5. Abderrahman Samba (QAT), 48.76; 6. CJ Allen (USA), 49.58; 7. Assinie Wilson (JAM), 49.89; 8. Alessandro Sibilio (ITA), 50.17; 9. Malik James-King (JAM), 50.21.

MEN’S POLE VAULT: 1. Armand Duplantis (SWE), 6.00m; 2. Sam Kendricks (USA), 5.80m; 3. Austin Miller (USA), 5.80m; 4. Keaton Daniel (USA), 5.60m; 4. KC Lightfoot (USA), 5.60m; 4. Matt Ludwig (USA), 5.60m; NH – Renaud Lavillenie (FRA).

MEN’S SHOT PUT: 1. Joe Kovacs (USA), 22.48m; 2. Roger Steen (USA), 22.11m; 3. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (NGR), 22.10m; 4. Adrian Piperi (USA), 22.09m; 5. Rajindra Campbell (JAM), 22.04m; 6. Payton Otterdahl (USA), 21.92m; 7. Leonardo Fabbri (ITA), 21.71m; 8. Tom Walsh (NZL), 21.50m.

MEN’S DISCUS THROW: 1. Mykolas Alekna (LTU), 70.97m; 2. Ralford Mullings (JAM), 68.98m; 3. Daniel Ståhl (SWE), 68.59m; 4. Roje Stona (JAM), 65.62m; 5. Sam Mattis (USA), 65.06m; 6. Andrew Evans (USA), 63.96m; 7. Reggie Jagers III (USA), 56.79m.

MEN’S HAMMER THROW: 1. Rudy Winkler (USA), 83.16m; 2. Ethan Katzberg (CAN), 81.73m; 3. Mykhaylo Kokhan (UKR), 79.27m; 4. Daniel Haugh (USA), 78.55m; 5. Wojciech Nowicki (POL), 77.03m; 6. Denzel Comenentia (NED), 76.51m; 7. Rowan Hamilton (CAN), 76.36m; 8. Tarik O’Hagan (USA), 75.08m.

Prefontaine Classic Women’s Results

WOMEN’S 100M: 1. Melissa Jefferson-Wooden (USA), 10.75; 2. Julien Alfred (LCA), 10.77; 3. Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV), 10.90; 4. Tina Clayton (JAM), 11.02; 5. Favour Ofili (NGR), 11.09; 6. Dina Asher-Smith (GBR), 11.14; 7. Twanisha Terry (USA), 11.17; 8. Maia McCoy (USA), 11.17; 9. Sha’Carri Richardson (USA), 11.19. Wind: -1.5

WOMEN’S 100M INVITATIONAL: 1. Jacious Sears (USA), 10.85; 2. Aleia Hobbs (USA), 10.90; 3. Thelma Davies (LBR), 10.96; 4. Rosemary Chukwuma (NGR), 11.09; 5. Kayla White (USA), 11.11; 6. Leah Bertrand (TTO), 11.15; 7. Jadyn Mays (USA), 11.19; 8. Alana Reid (JAM), 11.34; 9. Briana Williams (JAM), 11.37. Wind: +1.7

WOMEN’S 400M: 1. Sydney McLaughlin-Levrone (USA), 49.43; 2. Aaliyah Butler (USA), 49.86; 3. Isabella Whittaker (USA), 50.81; 4. Rhasidat Adeleke (IRL), 51.33; 5. Dejanea Oakley (JAM), 51.45; 6. Rosey Effiong (USA), 51.62; 7. Bailey Lear (USA), 51.83.

WOMEN’S 800M: 1. Tsige Duguma (ETH), 1:57.10; 2. Prudence Sekgodiso (RSA), 1:57.16; 3. Halimah Nakaayi (UGA), 1:57.89; 4. Anaïs Bourgoin (FRA), 1:58.41; 5. Shafiqua Maloney (VIN), 1:58.49; 6. Raevyn Rogers (USA), 1:58.49; 7. Jemma Reekie (GBR), 1:58.66; 8. Worknesh Mesele (ETH), 1:59.72; 9. Mary Moraa (KEN), 2:00.51; 10. Athing Mu-Nikolayev (USA), 2:03.44; DNF – Michaela Rose (USA).

WOMEN’S 1500M: 1. Faith Kipyegon (KEN), 3:48.68 WR; 2. Diribe Welteji (ETH), 3:51.44; 3. Jessica Hull (AUS), 3:52.67; 4. Georgia Hunter Bell (GBR), 3:54.76; 5. Nikki Hiltz (USA), 3:55.96; 6. Sinclaire Johnson (USA), 3:56.93; 7. Sarah Healy (IRL), 3:57.20; 8. Saron Berhe (ETH), 3:57.72; 9. Freweyni Hailu (ETH), 3:57.74; 10. Emily Mackay (USA), 3:57.91; 11. Susan Lokayo Ejore (KEN), 3:58.05; 12. Heather MacLean (USA), 4:00.20; 13. Shelby Houlihan (USA), 4:02.38; 14. Elise Cranny (USA), 4:03.31; 15. Erin Wallace (GBR), 4:06.27; DNF – Sage Hurta-Klecker (USA).

WOMEN’S 5000M: 1. Beatrice Chebet (KEN), 13:58.06 WR; 2. Agnes Jebet Ngetich (KEN), 14:01.29; 3. Gudaf Tsegay (ETH), 14:04.41; 4. Margaret Akidor (KEN), 14:30.34; 5. Caroline Nyaga (KEN), 14:30.45; 6. Medina Eisa (ETH), 14:31.15; 7. Aleshign Baweke (ETH), 14:31.94; 8. Fantaye Belayneh (ETH), 14:33.27; 9. Asayech Ayichew (ETH), 14:34.20; 10. Weini Kelati Frezghi (USA), 14:38.15; 11. Hirut Meshesha (ETH), 14:40.01; 12. Janeth Chepngetich (KEN), 14:40.25; 13. Mekedes Alemeshete (ETH), 14:43.29; 14. Caroline Kariba (KEN), 14:44.96; 15. Maurine Jepkoech Chebor (KEN), 14:50.68; 16. Aynadis Mebratu (ETH), 14:51.37; 17. Marta Alemayo (ETH), 14:56.34; 18. Fotyen Tesfay (ETH), 15:04.83; 19. Hellen Ekalale Lobun (KEN), 15:10.30; 20. Yenawa Nbret (ETH), 15:11.02; 21. Konstanze Klosterhalfen (GER), 15:14.22; DNF – Tsigie Gebreselama (ETH), Birke Haylom (ETH), Klaudia Kazimierska (POL), Dorcus Ewoi (KEN).

WOMEN’S 100M HURDLES: 1. Ackera Nugent (JAM), 12.32; 2. Tobi Amusan (NGR), 12.38; 3. Kendra Harrison (USA), 12.50; 4. Masai Russell (USA), 12.50; 5. Danielle Williams (JAM), 12.51; 6. Tonea Marshall (USA), 12.57; 7. Aaliyah McCormick (USA), 12.98; DNF – Alia Armstrong (USA), Tia Jones (USA). Wind: +0.4

WOMEN’S 3000M STEEPLECHASE: 1. Winfred Yavi (BRN), 8:45.25; 2. Faith Cherotich (KEN), 8:48.71; 3. Peruth Chemutai (UGA), 8:51.77; 4. Norah Jeruto (KAZ), 8:59.46; 5. Sembo Almayew (ETH), 8:59.90; 6. Gabrielle Jennings (USA), 9:06.61; 7. Alemnat Walle (ETH), 9:06.88; 8. Kaylee Mitchell (USA), 9:08.66; 9. Lexy Halladay (USA), 9:09.47; 10. Alice Finot (FRA), 9:09.84; 11. Marwa Bouzayani (TUN), 9:15.77; 12. Valerie Constein (USA), 9:16.57; 13. Olivia Markezich (USA), 9:17.95; 14. Lomi Muleta (ETH), 9:20.46; 15. Pamela Kosgei (KEN), 9:22.66; 16. Courtney Wayment (USA), 9:25.86; DNF – Kristlin Gear (USA), Gesa Felicitas Krause (GER).

WOMEN’S LONG JUMP: 1. Tara Davis-Woodhall (USA), 7.07m (+1.9); 2. Malaika Mihambo (GER), 7.01m (+1.8); 3. Claire Bryant (USA), 6.80m (+1.4); 4. Jasmine Moore (USA), 6.71m (+1.4); 5. Lex Brown (USA), 6.71m (+0.9); 6. Ackelia Smith (JAM), 6.67m (–0.4); 7. Ivana Španović (SRB), 6.52m (+2.3); 8. Quanesha Burks (USA), 6.42m (+0.2); 9. Monae’ Nichols (USA), 6.33m (+0.8).

WOMEN’S SHOT PUT: 1. Chase Jackson (USA), 20.94m; 2. Sarah Mitton (CAN), 20.39m; 3. Jaida Ross (USA), 20.13m; 4. Maddison-Lee Wesche (NZL), 20.06m; 5. Jessica Schilder (NED), 20.03m; 6. Maggie Ewen (USA), 19.71m; 7. Fanny Roos (SWE), 19.27m; 8. Lijiao Gong (CHN), 19.22m; 9. Yemisi Ogunleye (GER), 18.83m; 10. Mya Lesnar (USA), 18.23m.

WOMEN’S DISCUS THROW: 1. Valarie Allman (USA), 70.68m; 2. Cierra Jackson (USA), 67.82m; 3. Sandra Elkasević (CRO), 66.97m; 4. Jorinde van Klinken (NED), 66.19m; 5. Yaimé Pérez (CUB), 65.96m; 6. Laulauga Tausaga (USA), 64.94m; 7. Marike Steinacker (GER), 63.64m; 8. Jayden Ulrich (USA), 62.15m.

WOMEN’S HAMMER THROW: 1. Camryn Rogers (CAN), 78.88m; 2. Brooke Andersen (USA), 76.95m; 3. DeAnna Price (USA), 75.35m; 4. Anita Włodarczyk (POL), 74.70m; 5. Janee’ Kassanavoid (USA), 74.18m; 6. Annette Nneka Echikunwoke (USA), 72.77m; 7. Rachel Richeson (USA), 72.30m.