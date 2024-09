Results | Brussels Diamond League Final 2024

The Allianz Memorial Van Damme, also known as the Brussels Diamond League Final, delivered a spectacular showcase of athletics, featuring stunning performances, unexpected upsets, personal bests, and world-leading marks.

Athletes from around the globe competed fiercely, producing memorable results across both the women’s and men’s events, with standout performances in sprints, jumps, and throws. The competition truly highlighted the excitement and unpredictability of the Diamond League.

Below are the full results from the Brussels Diamond League Final.

Brussels Diamond League Men’s Results

Men’s 100m – Diamond Discipline – 13 SEP: Ackeem Blake (JAM), 9.93; 2. Christian Coleman (USA), 10.00; 3. Fred Kerley (USA), 10.01; 4. Emmanuel Eséme (CMR), 10.09; 5. Akani Simbine (RSA), 10.10; 6. Abdul Hakim Sani Brown (JPN), 10.10; 7. Brandon Hicklin (USA), 10.13; 8. Rohan Watson (JAM), 10.25.

Men’s 100m – Promotional Event – 14 SEP: Ferdinand Omanyala (KEN), 10.07; 2. Kobe Vleminckx (BEL), 10.29; 3. Joshua Hartmann (GER), 10.30; 4. Simon Verherstraeten (BEL), 10.33; 5. Micheal Campbell (JAM), 10.40; 6. Elvis Afrifa (NED), 10.52; 7. Antoine Snyders (BEL), 10.65; 8. Ibrahim Camara (BEL), 10.80.

Men’s 200m – Diamond Discipline – 14 SEP: Kenneth Bednarek (USA), 19.67; 2. Letsile Tebogo (BOT), 19.80; 3. Alexander Ogando (DOM), 19.97; 4. Courtney Lindsey (USA), 20.21; 5. Fred Kerley (USA), 20.21; 6. Kyree King (USA), 20.45; 7. Joseph Fahnbulleh (LBR), 20.53; 8. Ryan Zeze (FRA), 21.20.

Men’s 400m – Diamond Discipline – 13 SEP: Charles Dobson (GBR), 44.49; 2. Kirani James (GRN), 44.63; 3. Muzala Samukonga (ZAM), 44.69; 4. Vernon Norwood (USA), 44.78; 5. Bayapo Ndori (BOT), 45.59; 6. Jonathan Sacoor (BEL), 45.93; 7. Busang Collen Kebinatshipi (BOT), 46.43; 8. Matthew Hudson-Smith (GBR), 2:37.21.

Men’s 400m – Promotional Event – 13 SEP: Daniel Segers (BEL), 45.38; 2. Dylan Borlée (BEL), 45.59; 3. Florent Mabille (BEL), 45.80; 4. Efekemo Okoro (GBR), 46.19; 5. Rusheen McDonald (JAM), 46.71; 6. Kévin Borlée (BEL), 47.18.

Men’s 800m – Diamond Discipline – 14 SEP: Emmanuel Wanyonyi (KEN), 1:42.70; 2. Djamel Sedjati (ALG), 1:42.86; 3. Marco Arop (CAN), 1:43.25; 4. Gabriel Tual (FRA), 1:43.67; 5. Eliott Crestan (BEL), 1:43.74; 6. Wyclife Kinyamal (KEN), 1:44.00; 7. Andreas Kramer (SWE), 1:44.30; 8. Tshepiso Masalela (BOT), 1:44.34; 9. Ben Pattison (GBR), 1:44.64; DNF. Khaled Benmahdi (ALG).

Men’s 1500m – Diamond Discipline – 13 SEP: Jakob Ingebrigtsen (NOR), 3:30.37; 2. Timothy Cheruiyot (KEN), 3:30.93; 3. Cole Hocker (USA), 3:30.94; 4. Azeddine Habz (FRA), 3:31.97; 5. Jochem Vermeulen (BEL), 3:32.15; 6. Yared Nuguse (USA), 3:32.30; 7. Reynold Cheruiyot (KEN), 3:32.50; 8. Narve Gilje Nordås (NOR), 3:33.02; 9. Brian Komen (KEN), 3:33.21; 10. Oliver Hoare (AUS), 3:34.13; 11. Elliot Giles (GBR), 3:34.76; DNF. Boaz Kiprugut (KEN), Mounir Akbache (FRA).

Men’s 5000m – Diamond Discipline – 13 SEP: Berihu Aregawi (ETH), 12:43.66; 2. Hagos Gebrhiwet (ETH), 12:44.25; 3. Telahun Haile Bekele (ETH), 12:45.63; 4. Nicholas Kipkorir (KEN), 12:49.59; 5. Yomif Kejelcha (ETH), 12:51.21; 6. Isaac Kimeli (BEL), 12:58.16; 7. Jacob Krop (KEN), 13:02.35; 8. Cornelius Kemboi (KEN), 13:05.92; 9. Dominic Lokinyomo Lobalu (SUI), 13:09.23; 10. Ronald Kwemoi (KEN), 13:35.84; DNF. Stewart McSweyn (AUS), Thomas Vanoppen (BEL).

Men’s 110m Hurdles – Diamond Discipline – 13 SEP: Sasha Zhoya (FRA), 13.16 (+0.4); 2. Lorenzo Ndele Simonelli (ITA), 13.22; 3. Freddie Crittenden (USA), 13.24; 4. Cordell Tinch (USA), 13.27; 5. Michael Obasuyi (BEL), 13.31; 6. Shunsuke Izumiya (JPN), 13.33; 7. Eric Edwards (USA), 13.35; 8. Daniel Roberts (USA), 13.44.

Men’s 400m Hurdles – Diamond Discipline – 14 SEP: Alison Dos Santos (BRA), 47.93; 2. Abderrahman Samba (QAT), 48.20; 3. Rasmus Mägi (EST), 48.26; 4. CJ Allen (USA), 48.68; 5. Roshawn Clarke (JAM), 49.08; 6. Malik James-King (JAM), 49.37; 7. Gerald Drummond (CRC), 49.63; 8. Wilfried Happio (FRA), 50.19.

Men’s 3000m Steeplechase – Diamond Discipline – 13 SEP: Amos Serem (KEN), 8:06.90; 2. Soufiane El Bakkali (MAR), 8:08.60; 3. Mohamed Amin Jhinaoui (TUN), 8:09.68; 4. Abraham Kibiwot (KEN), 8:10.51; 5. Daniel Arce (ESP), 8:10.88; 6. Mohamed Tindouft (MAR), 8:10.93; 7. Getnet Wale (ETH), 8:14.66; 8. Samuel Firewu (ETH), 8:15.86; 9. Avinash Mukund Sable (IND), 8:17.09; 10. Abrham Sime (ETH), 8:17.75; DNF. Wilberforce Chemiat Kones (KEN), Abderrafia Bouassel (MAR).

Men’s High Jump – Diamond Discipline – 14 SEP: Gianmarco Tamberi (ITA), 2.34; 2. Oleh Doroshchuk (UKR), 2.31; 3. Sanghyeok Woo (KOR), 2.25; 4. Romaine Beckford (JAM), 2.22; 5. Thomas Carmoy (BEL), 2.22; 6. Shelby McEwen (USA), 2.12.

Men’s Pole Vault – Diamond Discipline – 13 SEP: Armand Duplantis (SWE), 6.11; 2. Emmanouil Karalis (GRE), 5.82; 3. Sam Kendricks (USA), 5.82; 3. Ben Broeders (BEL), 5.82; 5. Thibaut Collet (FRA), 5.62; 5. Christopher Nilsen (USA), 5.62; 7. KC Lightfoot (USA), 5.62.

Men’s Long Jump – Diamond Discipline – 13 SEP: Tajay Gayle (JAM), 8.28 (+0.4); 2. Simon Ehammer (SUI), 8.16 (+0.4); 3. Miltiadis Tentoglou (GRE), 8.15 (+0.2); 4. Mattia Furlani (ITA), 7.88 (+0.3); 5. Carey McLeod (JAM), 7.85 (0.0); 6. Wayne Pinnock (JAM), 7.43 (-0.3).

Men’s Triple Jump – Diamond Discipline – 14 SEP: Pedro Pichardo (POR), 17.33 (+0.4); 2. Max Heß (GER), 17.20 (+0.3); 3. Hugues Fabrice Zango (BUR), 17.05 (+0.1); 4. Almir Dos Santos (BRA), 16.79 (+0.3); 5. Lázaro Martínez (CUB), 16.23 (0.0); 6. Jean-Marc Pontvianne (FRA), 16.01 (+0.1).

Men’s Shot Put – Diamond Discipline – 14 SEP: Leonardo Fabbri (ITA), 22.98; 2. Ryan Crouser (USA), 22.79; 3. Rajindra Campbell (JAM), 21.95; 4. Payton Otterdahl (USA), 21.48; 5. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (NGR), 21.29; NM. Joe Kovacs (USA).

Men’s Discus Throw – Diamond Discipline – 13 SEP: Matthew Denny (AUS), 69.96; 2. Mykolas Alekna (LTU), 68.86; 3. Lukas Weißhaidinger (AUT), 66.52; 4. Daniel Ståhl (SWE), 66.26; 5. Kristjan Čeh (SLO), 65.40; 6. Philip Milanov (BEL), 62.21; 7. Fedrick Dacres (JAM), 61.63.

Men’s Javelin Throw – Diamond Discipline – 14 SEP: Anderson Peters (GRN), 87.87; 2. Neeraj Chopra (IND), 87.86; 3. Julian Weber (GER), 85.97; 4. Andrian Mardare (MDA), 82.79; 5. Roderick Genki Dean (JPN), 80.37; 6. Artur Felfner (UKR), 79.86; 7. Timothy Herman (BEL), 76.46.

Brussels Diamond League Women’s Results

Women’s 100m – Diamond Discipline – 13 SEP: Julien Alfred (LCA), 10.88; 2. Dina Asher-Smith (GBR), 10.92; 3. Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV), 11.05; 4. Daryll Neita (GBR), 11.14; 5. Patrizia Van der Weken (LUX), 11.16; 6. Gina Mariam Bass Bittaye (GAM), 11.19; 7. Tamari Davis (USA), 11.21; 8. Sha’Carri Richardson (USA), 11.23; 9. Rani Rosius (BEL), 11.37.

Women’s 200m – Diamond Discipline – 14 SEP: Brittany Brown (USA), 22.20; 2. Daryll Neita (GBR), 22.45; 3. Anavia Battle (USA), 22.61; 4. Tasa Jiya (NED), 22.95; 5. Tamara Clark (USA), 23.01; 6. Amy Hunt (GBR), 23.09; 7. Maboundou Koné (CIV), 23.33; DQ. Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV).

Women’s 200m – Promotional Event – 14 SEP: Sydney McLaughlin-Levrone (USA), 22.40; 2. Gina Mariam Bass Bittaye (GAM), 23.01; 3. Delphine Nkansa (BEL), 23.03; 4. Boglárka Takács (HUN), 23.05; 5. Lynna Irby-Jackson (USA), 23.34; 6. Maja Mihalinec Zidar (SLO), 23.37; 7. Rani Rosius (BEL), 23.56.

Women’s 400m – Diamond Discipline – 13 SEP: Marileidy Paulino (DOM), 49.45; 2. Alexis Holmes (USA), 50.32; 3. Rhasidat Adeleke (IRL), 50.96; 4. Lynna Irby-Jackson (USA), 51.50; 5. Lieke Klaver (NED), 51.69; 6. Amandine Brossier (FRA), 51.94; 7. Sada Williams (BAR), 52.68; DQ. Salwa Eid Naser (BRN).

Women’s 400m – Promotional Event – 13 SEP: Sydney McLaughlin-Levrone (USA), 49.11; 2. Stacey Ann Williams (JAM), 50.53; 3. Andrea Miklós (ROU), 51.16; 4. Stephenie Ann McPherson (JAM), 51.24; 5. Hanne Claes (BEL), 52.03; 6. Helena Ponette (BEL), 53.08; 7. Rebecca Borga (ITA), 54.25.

Women’s 800m – Diamond Discipline – 13 SEP: Mary Moraa (KEN), 1:56.56; 2. Georgia Bell (GBR), 1:57.50; 3. Natoya Goule-Toppin (JAM), 1:58.94; 4. Rénelle Lamote (FRA), 1:58.94; 5. Jemma Reekie (GBR), 1:59.13; 6. Habitam Alemu (ETH), 1:59.81; 7. Halimah Nakaayi (UGA), 1:59.87; 8. Prudence Sekgodiso (RSA), 2:03.16; DNF. Noélie Yarigo (BEN).

Women’s 1500m – Diamond Discipline – 14 SEP: Faith Kipyegon (KEN), 3:54.75; 2. Diribe Welteji (ETH), 3:55.25; 3. Jessica Hull (AUS), 3:56.99; 4. Freweyni Hailu (ETH), 3:57.26; 5. Nelly Chepchirchir (KEN), 3:58.05; 6. Georgia Griffith (AUS), 3:58.40; 7. Georgia Bell (GBR), 3:58.95; 8. Birke Haylom (ETH), 3:59.27; 9. Melissa Courtney-Bryant (GBR), 3:59.75; 10. Worknesh Mesele (ETH), 4:00.19; 11. Elise Vanderelst (BEL), 4:01.26; DNF. Vivian Chebet Kiprotich (KEN), Nelly Jepkosgei (BRN).

Women’s 5000m – Diamond Discipline – 14 SEP: Beatrice Chebet (KEN), 14:09.82; 2. Medina Eisa (ETH), 14:21.89; 3. Fotyen Tesfay (ETH), 14:28.53; 4. Ejgayehu Taye (ETH), 14:29.70; 5. Caroline Nyaga (KEN), 14:30.14; 6. Nozomi Tanaka (JPN), 14:31.88; 7. Melknat Wudu (ETH), 14:36.65; 8. Karissa Schweizer (USA), 14:36.88; 9. Tsigie Gebreselama (ETH), 14:49.79; DNF. Taylor Werner (USA), Fantaye Belayneh (ETH), Eleanor Fulton (USA).

Women’s 100m Hurdles – Diamond Discipline – 14 SEP: Jasmine Camacho-Quinn (PUR), 12.38 (+0.4); 2. Nadine Visser (NED), 12.54; 3. Ackera Nugent (JAM), 12.55; 4. Grace Stark (USA), 12.59; 5. Danielle Williams (JAM), 12.62; 6. Tonea Marshall (USA), 12.71; 7. Cyréna Samba-Mayela (FRA), 12.78; 8. Pia Skrzyszowska (POL), 13.16.

Women’s 400m Hurdles – Diamond Discipline – 14 SEP: Femke Bol (NED), 52.45; 2. Anna Cockrell (USA), 53.71; 3. Shiann Salmon (JAM), 53.99; 4. Shamier Little (USA), 55.26; 5. Ayomide Folorunso (ITA), 55.37; 6. Paulien Couckuyt (BEL), 55.66; 7. Janieve Russell (JAM), 55.94; 8. Andrenette Knight (JAM), 56.70.

Women’s 3000m Steeplechase – Diamond Discipline – 14 SEP: Faith Cherotich (KEN), 9:02.36; 2. Winfred Yavi (BRN), 9:02.87; 3. Peruth Chemutai (UGA), 9:07.60; 4. Gesa Felicitas Krause (GER), 9:08.94; 5. Gabrielle Jennings (USA), 9:09.89; 6. Marwa Bouzayani (TUN), 9:10.19; 7. Valerie Constien (USA), 9:13.31; 8. Lea Meyer (GER), 9:22.71; 9. Olivia Markezich (USA), 9:27.98; 10. Lomi Muleta (ETH), 9:52.35; DNF. Olivia Gürth (GER).

Women’s High Jump – Diamond Discipline – 13 SEP: Yaroslava Mahuchikh (UKR), 1.97; 2. Nicola Olyslagers (AUS), 1.97; 3. Iryna Gerashchenko (UKR), 1.92; 4. Eleanor Patterson (AUS), 1.88; 5. Angelina Topić (SRB), 1.88; 6. Lia Apostolovski (SLO), 1.88.

Women’s Pole Vault – Diamond Discipline – 14 SEP: Nina Kennedy (AUS), 4.88; 2. Sandi Morris (USA), 4.80; 3. Alysha Newman (CAN), 4.80; 4. Molly Caudery (GBR), 4.80; 5. Angelica Moser (SUI), 4.70; 6. Roberta Bruni (ITA), 4.55; 7. Elien Vekemans (BEL), 4.40.

Women’s Long Jump – Diamond Discipline – 14 SEP: Larissa Iapichino (ITA), 6.80 (0.0); 2. Monae’ Nichols (USA), 6.68 (0.0); 3. Jasmine Moore (USA), 6.61 (0.0); 4. Quanesha Burks (USA), 6.56 (+0.1); 5. Milica Gardašević (SRB), 6.40 (-0.1); 6. Marthe Koala (BUR), 6.39 (0.0).

Women’s Triple Jump – Diamond Discipline – 13 SEP: Leyanis Pérez Hernández (CUB), 14.37 (-0.1); 2. Shanieka Ricketts (JAM), 14.22 (0.0); 3. Ackelia Smith (JAM), 14.11 (-0.2); 4. Neja Filipič (SLO), 14.04 (+0.1); 5. Jasmine Moore (USA), 13.89 (-0.1); 6. Dariya Derkach (ITA), 13.45 (+0.1).

Women’s Shot Put – Diamond Discipline – 13 SEP: Sarah Mitton (CAN), 20.25; 2. Chase Jackson (USA), 19.90; 3. Yemisi Ogunleye (GER), 19.72; 4. Maddison-Lee Wesche (NZL), 19.65; 5. Danniel Thomas-Dodd (JAM), 19.24; 6. Jiayuan Song (CHN), 19.00.

Women’s Discus Throw – Diamond Discipline – 13 SEP: Valarie Allman (USA), 68.47; 2. Bin Feng (CHN), 67.49; 3. Yaimé Pérez (CUB), 66.96; 4. Sandra Elkasević (CRO), 65.10; 5. Jorinde van Klinken (NED), 64.38; 6. Kristin Pudenz (GER), 57.74.

Women’s Javelin Throw – Diamond Discipline – 14 SEP: Haruka Kitaguchi (JPN), 66.13; 2. Adriana Vilagoš (SRB), 65.23; 3. Maggie Malone-Hardin (USA), 62.40; 4. Victoria Hudson (AUT), 62.30; 5. Mackenzie Little (AUS), 61.50; 6. Flor Denis Ruiz Hurtado (COL), 54.59.

_________________________

Dive into the vibrant track and field conversation – scroll down to leave your comment and stay connected with the Trackalerts Social community! 🎉