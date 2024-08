Athletes to Watch at the Lausanne Diamond League: Event Schedule Inside

Here’s a preview of the key events and athletes to watch at Thursday’s (22 Aug) Lausanne Wanda Diamond League, scheduled for August 22, 2024. The action kicks off at 1:04 p.m. Jamaica time, with international coverage starting promptly.

· 1.04 p.m. Men’s 400m (Matthew Hudson-Smith, Muzala Samukonga, Vernon Norwood, Bayapo Ndori, Charles Dobson)

· 1:10 p.m. Women’s High Jump (Lamara Distin, Yaroslava Mahuchikh, Nicola Olyslagers, Eleanor Patterson, Iryna Gerashchenko)

· 1:12 p.m. Men’s 800m (Marco Arop, Emmanuel Wanyonyi, Gabriel Tual, Bryce Hoppel, Mohamed Attaoui)

· 1:20 p.m. Men’s Long Jump (Wayne Pinnock, Carey McLeod, Tajay Gayle, Miltiadis Tentoglou, Mattia Furlani, Simon Ehammer, Jarrion Lawson)

· 1:23 p.m. Women’s 100m Hurdles (Danielle Williams, Ackera Nugent, Jasmine Camacho-Quinn, Cyrena Samba-Mayela, Nadine Visser)

· 1:33 p.m. Men’s 1500m (Cole Hocker, Jakob Ingebrigtsen, Timothy Cheruiyot, Brian Komen, Hobbs Kessler)

· 1:42 p.m. Men’s Javelin (Neeraj Chopra, Julian Weber, Julius Yego, Jakub Vadlejch)

· 1:44 p.m. Men’s 100m (Tia Clayton, Dina Asher-Smith, Daryll Neita, Marie Josee TA-LOU Smith, Mujinga Kambundji, Tamari Davis)

· 1:52 p.m. Women’s 3,000m

· 2:10 p.m. Men’s 110m Hurdles (Rasheed Broadbell, Hansle Parchment, Grant Holloway, Daniel Roberts, Cordell Tinch, Sasha Zhoya)

· 2:19 p.m. Women’s 800m (Natoya Goule-Toppin, Halimah Nakaayi, Mary Moraa, Jemma Reekie, Nia Akins, Allie Wilson)

· 2:31 p.m. Women’s 400m Hurdles (Rushell Clayton, Andrenette Knight, Janieve Russell, Shiann Salmon, Femke Bol, Shamier Little)

· 2:42 p.m. Men’s 200m (Letsile Tebogo, Fred Kerley, Erriyon Knighton, Jereem Richards, Alexander Ogando, Joseph Fahnbulleh)

