Nine Jamaicans Set to Compete at Philadelphia Slam

PHILADELPHIA — Nine Jamaican athletes will be in action at this weekend’s Grand Slam Track™ Philadelphia Slam, with races set for Saturday, May 31 and Sunday, June 1.

The Jamaicans named to compete are Danielle Williams, Ackera Nugent, Megan Tapper, Jevaughn Powell, Nickisha Pryce, Bryan Levell, Assinie Wilson, Rushell Clayton, and Andrenette Knight.

The official start lists and lane assignments were released on Thursday.

Two other athletes from English-speaking Caribbean countries are also entered — Jereem Richards of Trinidad and Tobago and Steven Gardiner of The Bahamas.

Organizers confirmed that Sasha Zhoya, Brittany Brown, Daryll Neita, and Hagos Gebrhiwet have scratched from the meet. Their spots will be filled by Eric Edwards Jr., Celera Barnes, Jenna Prandini, and Sam Gilman.

The Philadelphia Slam is part of the Grand Slam Track™ series. Results will be posted at grandslamtrack.com.

Philadelphia Slam Schedule – Saturday, May 31, 2025

Women’s 400 Meters Hurdles – 4:39 pm – (Race Group: Women’s Long Hurdles)

1 Lina Nielsen – GBR – Puma – Challenger

2 Ayomide Folorunso – ITA – Nike – Challenger

3 Dalilah Muhammad – USA – Nike – Challenger

4 Andrenette Knight – JAM – Puma – Challenger

5 Jasmine Jones – USA – Adidas – Racer

6 Shamier Little – USA – Adidas – Racer

7 Rushell Clayton – JAM – Puma – Racer

8 Anna Cockrell – USA – Nike – Challenger

Men’s 400 Meters Hurdles – 4:48 pm – (Race Group: Men’s Long Hurdles)

1 Assinie Wilson – JAM – AllStarzMgmt – Challenger

2 Chris Robinson – USA – D4 – Challenger

3 Gerald Drummond – CRC – Challenger

4 Trevor Bassitt – USA – Adidas – Challenger

5 Caleb Dean – USA – Adidas – Racer

6 Alison dos Santos – BRA – Adidas – Racer

7 Clément Ducos – FRA – Nike – Racer

8 CJ Allen – USA – Asics – Challenger

Men’s 800 Meters – 4:57 pm – (Race Group: Men’s Short Distance)

1 Hobbs Kessler – USA – Adidas – Challenger

2 Elliot Giles – GBR – Nike – Challenger

3 Samuel Chapple – NED – New Balance – Challenger

4 Josh Hoey – USA – Adidas – Challenger

5 Marco Arop – CAN – Adidas – Racer

6 Josh Kerr – GBR – Brooks – Racer

7 Yared Nuguse – USA – On – Racer

8 Cole Hocker – USA – Nike – Racer

Men’s 200 Meters – 5:07 pm – (Race Group: Men’s Short Sprints)

1 Christian Miller – USA – Puma – Challenger

2 Christian Coleman – USA – Nike – Challenger

3 Udodi Chudi Onwuzurike – NGR – Adidas – Challenger

4 Bryan Levell – JAM – Adidas – Challenger

5 Andre De Grasse – CAN – Puma – Challenger

6 Zharnel Hughes – GBR – Adidas – Racer

7 Kenny Bednarek – USA – Nike – Racer

8 Aaron Brown – CAN – Nike – Challenger

Women’s 200 Meters – 5:16 pm – (Race Group: Women’s Short Sprints)

1 Celera Barnes – USA – Adidas – Challenger

2 Thelma Davies – LBR – Challenger

3 Jadyn Mays – USA – HSInternational – Challenger

4 Tamari Davis – USA – Adidas – Challenger

5 Dina Asher-Smith – GBR – Nike – Challenger

6 Gabby Thomas – USA – New Balance – Racer

7 Melissa Jefferson-Wooden – USA – Nike – Racer

8 Jenna Prandini – USA – Puma – Challenger

Women’s 3000 Meters – 5:25 pm – (Race Group: Women’s Long Distance)

1 Agnes Jebet Ngetich – KEN – Adidas – Racer

2 Elise Cranny – USA – Nike – Racer

3 Weini Kelati – USA – Under Armour – Challenger

4 Medina Eisa – ETH – Adidas – Challenger

5 Tsige Gebreselama – ETH – On – Racer

6 Josette Andrews – USA – On – Challenger

7 Nozomi Tanaka – JPN – New Balance – Racer

8 Ejgayehu Taye – ETH – Nike – Challenger

Women’s 400 Meters – 5:42 pm – (Race Group: Women’s Long Sprints)

1 Jessika Gbai – CIV – Nike – Challenger

2 Sharlene Mawdsley – IRL – Puma – Challenger

3 Isabella Whittaker – USA – Challenger

4 Laviai Nielsen – GBR – Adidas – Challenger

5 Nickisha Pryce – JAM – Puma – Racer

6 Salwa Eid Naser – BRN – Racer

7 Marileidy Paulino – DOM – Adidas – Racer

8 Alexis Holmes – USA – Nike – Racer

Men’s 400 Meters – 5:51 pm – (Race Group: Men’s Long Sprints)

1 Alexander Ogando – DOM – Adidas – Challenger

2 Khaleb McRae – USA – Challenger

3 Jevaughn Powell – JAM – Adidas – Challenger

4 Matthew Boling – USA – Challenger

5 Muzala Samukonga – ZAM – Adidas – Racer

6 Jereem Richards – TTO – Adidas – Racer

7 Matthew Hudson-Smith – GBR – Puma – Racer

8 Steven Gardiner – BAH – Adidas – Racer

Women’s 1500 Meters – 6:00 pm – (Race Group: Women’s Short Distance)

1 Mary Moraa – KEN – Nike – Racer

2 Georgia Hunter Bell – GBR – Nike – Challenger

3 Abbey Caldwell – AUS – Puma – Challenger

4 Nia Akins – USA – Hoka – Challenger

5 Jessica Hull – AUS – Nike – Racer

6 Nikki Hiltz – USA – lululemon – Racer

7 Diribe Welteji – ETH – Nike – Racer

8 Addison Wiley – USA – Adidas – Challenger

Men’s 110 Meters Hurdles – 6:13 pm – (Race Group: Men’s Short Hurdles)

1 Eric Edwards Jr. – USA – Challenger

2 Jamal Britt – USA – Tracksmith – Challenger

3 Lorenzo Ndele Simonelli – ITA – Nike – Challenger

4 Freddie Crittenden – USA – Adidas – Racer

5 Daniel Roberts – USA – Nike – Racer

6 Cordell Tinch – USA – Nike – Challenger

7 Trey Cunningham – USA – Adidas – Challenger

8 Jakub Szymański – POL – Puma – Challenger

Women’s 100 Meters Hurdles – 6:22 pm – (Race Group: Women’s Short Hurdles)

1 Megan Tapper – JAM – Challenger

2 Tia Jones – USA – Adidas – Challenger

3 Ditaji Kambundji – SUI – On – Challenger

4 Sydney McLaughlin-Levrone – USA – New Balance – Racer

5 Ackera Nugent – JAM – Adidas – Racer

6 Danielle Williams – JAM – Adidas – Challenger

7 Tonea Marshall – USA – Nike – Challenger

8 Christina Clemons – USA – Challenger

Philadelphia Slam Schedule – Sunday, June 1, 2025

Men’s 400 Meters – 3:41 pm – (Race Group: Men’s Long Hurdles)

1 Gerald Drummond – CRC – Challenger

2 Assinie Wilson – JAM – AllStarzMgmt – Challenger

3 CJ Allen – USA – Asics – Challenger

4 Trevor Bassitt – USA – Adidas – Challenger

5 Caleb Dean – USA – Adidas – Racer

6 Clément Ducos – FRA – Nike – Racer

7 Alison dos Santos – BRA – Adidas – Racer

8 Chris Robinson – USA – D4 – Challenger

Women’s 400 Meters – 3:50 pm – (Race Group: Women’s Long Hurdles)

1 Lina Nielsen – GBR – Puma – Challenger

2 Dalilah Muhammad – USA – Nike – Challenger

3 Anna Cockrell – USA – Nike – Challenger

4 Ayomide Folorunso – ITA – Nike – Challenger

5 Jasmine Jones – USA – Adidas – Racer

6 Shamier Little – USA – Adidas – Racer

7 Rushell Clayton – JAM – Puma – Racer

8 Andrenette Knight – JAM – Puma – Challenger

Women’s 800 Meters – 3:59 pm – (Race Group: Women’s Short Distance)

1 Nia Akins – USA – Hoka – Challenger

2 Abbey Caldwell – AUS – Puma – Challenger

3 Addison Wiley – USA – Adidas – Challenger

4 Georgia Hunter Bell – GBR – Nike – Challenger

5 Jessica Hull – AUS – Nike – Racer

6 Diribe Welteji – ETH – Nike – Racer

7 Mary Moraa – KEN – Nike – Racer

8 Nikki Hiltz – USA – lululemon – Racer

Men’s 100 Meters – 4:09 pm – (Race Group: Men’s Short Hurdles)

1 Lorenzo Ndele Simonelli – ITA – Nike – Challenger

2 Cordell Tinch – USA – Nike – Challenger

3 Jamal Britt – USA – Tracksmith – Challenger

4 Daniel Roberts – USA – Nike – Racer

5 Freddie Crittenden – USA – Adidas – Racer

6 Trey Cunningham – USA – Adidas – Challenger

7 Jakub Szymański – POL – Puma – Challenger

8 Eric Edwards Jr. – USA – Challenger

Women’s 100 Meters – 4:18 pm – (Race Group: Women’s Short Hurdles)

1 Tonea Marshall – USA – Nike – Challenger

2 Ditaji Kambundji – SUI – On – Challenger

3 Megan Tapper – JAM – Challenger

4 Sydney McLaughlin-Levrone – USA – New Balance – Racer

5 Ackera Nugent – JAM – Adidas – Racer

6 Tia Jones – USA – Adidas – Challenger

7 Danielle Williams – JAM – Adidas – Challenger

8 Christina Clemons – USA – Challenger

Men’s 3000 Meters – 4:27 pm – (Race Group: Men’s Long Distance)

1 Grant Fisher – USA – Nike – Racer

2 Ky Robinson – AUS – On – Challenger

3 Graham Blanks – USA – New Balance – Challenger

4 Sam Gilman – USA – WCAP/Nike – Challenger

5 Ronald Kwemoi – KEN – Nike – Racer

6 Nico Young – USA – Adidas – Challenger

7 Edwin Kurgat – KEN – Under Armour – Challenger

8 Andrew Coscoran – IRL – New Balance – Challenger

Women’s 200 Meters – 4:43 pm – (Race Group: Women’s Long Sprints)

1 Laviai Nielsen – GBR – Adidas – Challenger

2 Sharlene Mawdsley – IRL – Puma – Challenger

3 Isabella Whittaker – USA – Challenger

4 Jessika Gbai – CIV – Nike – Challenger

5 Alexis Holmes – USA – Nike – Racer

6 Marileidy Paulino – DOM – Adidas – Racer

7 Salwa Eid Naser – BRN – Racer

8 Nickisha Pryce – JAM – Puma – Racer

Men’s 200 Meters – 4:52 pm – (Race Group: Men’s Long Sprints)

1 Khaleb McRae – USA – Challenger

2 Jevaughn Powell – JAM – Adidas – Challenger

3 Matthew Boling – USA – Challenger

4 Alexander Ogando – DOM – Adidas – Challenger

5 Muzala Samukonga – ZAM – Adidas – Racer

6 Jereem Richards – TTO – Adidas – Racer

7 Steven Gardiner – BAH – Adidas – Racer

8 Matthew Hudson-Smith – GBR – Puma – Racer

Men’s 1500 Meters – 5:01 pm – (Race Group: Men’s Short Distance)

1 Josh Kerr – GBR – Brooks – Racer

2 Hobbs Kessler – USA – Adidas – Challenger

3 Yared Nuguse – USA – On – Racer

4 Samuel Chapple – NED – New Balance – Challenger

5 Cole Hocker – USA – Nike – Racer

6 Josh Hoey – USA – Adidas – Challenger

7 Marco Arop – CAN – Adidas – Racer

8 Elliot Giles – GBR – Nike – Challenger

Women’s 100 Meters – 5:13 pm – (Race Group: Women’s Short Sprints)

1 Thelma Davies – LBR – Challenger

2 Jenna Prandini – USA – Puma – Challenger

3 Tamari Davis – USA – Adidas – Challenger

4 Melissa Jefferson-Wooden – USA – Nike – Racer

5 Gabby Thomas – USA – New Balance – Racer

6 Dina Asher-Smith – GBR – Nike – Challenger

7 Celera Barnes – USA – Adidas – Challenger

8 Jadyn Mays – USA – HSInternational – Challenger

Men’s 100 Meters – 5:22 pm – (Race Group: Men’s Short Sprints)

1 Udodi Chudi Onwuzurike – NGR – Adidas – Challenger

2 Bryan Levell – JAM – Adidas – Challenger

3 Andre De Grasse – CAN – Puma – Challenger

4 Kenny Bednarek – USA – Nike – Racer

5 Zharnel Hughes – GBR – Adidas – Racer

6 Christian Coleman – USA – Nike – Challenger

7 Christian Miller – USA – Puma – Challenger

8 Aaron Brown – CAN – Nike – Challenger

