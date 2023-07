Meeting Internazionale di Atletica Leggera 2023 results

The Meeting Internazionale di Atletica Leggera 2023 witnessed captivating track and field results that made waves in the news. Jamaican athletes Rohan Watson and Jonielle Smith emerged as the champions in the men’s and women’s 100m races, respectively.

ALSO READ: Rohan Watson and Joneille Smith Win At Track and Field Meet in Italy

Watson made track and field news headlines when he won the Jamaican Championships earlier this month. He is generating excitement and anticipation for the upcoming Budapest 2023 World Championships. His triumph has undoubtedly significantly impacted the track and field updates, igniting the enthusiasm of fans and followers worldwide.

RESULTS WOMEN

Women’s 100m final 1: wind 0.0

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Krystal SLOLEY JAM 11.41 2. Tia CLAYTON JAM 11.42 3. Serena COLE JAM 11.43 4. Dezerea BRYANT USA 11.59 5. Maja MIHALINEC ZIDAR SLO 11.83

Women’s 100m Final 2: wind +0.6

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Jonielle SMITH JAM 11.19 2. Natasha MORRISON JAM 11.25 3. Carina HORN RSA 11.42 4. Torrie LEWIS AUS 11.46

Women’s 400m

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Sada WILLIAMS BAR 50.80 2. Charokee YOUNG JAM 51.13 3. Kaylin WHITNEY USA 52.01 4. Marlie VILJOEN RSA 52.68 5. Kateryna KARPIUK UKR 52.93

Women’s 800m

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Carley THOMAS AUS 1:59.95 2. Kristie SCHOFFIELD USA 2:00.14 3. McKenna KEEGAN USA 2:00.57 4. Ellie SANFORD AUS 2:01.67 5. Jerneja SMONKAR SLO 2:02.97 6. Brooke FELDMEIER USA 2:03.63 7. Stina TROEST DEN 2:05.04 8. Joyce MATTAGLIANO ITA 2:05.53 Georgia GRIFFITH AUS DNF Samantha ZAGO ITA DNF

Women’s 1500m

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Helen SCHLACHTENHAUFEN USA 4:05.05 2. Sarah BILLINGS AUS 4:06.77 3. Rose DAVIES AUS 4:08.76 4. Micol MAJORI ITA 4:09.43 5. Bajise Tolosa BEKUMA ETH 4:12.71 6. Hiwot MEHARI ETH 4:14.93 7. Elisa BORTOLI ITA 4:16.63 Carley THOMAS AUS DNF

Women’s 100m Hurdles: wind -0.1

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Taylon BIELDT RSA 12.81 2. Amber HUGHES USA 12.89 3. Amoi BROWN JAM 12.92 4. Giada CARMASSI ITA 13.18 5. Mako FUKUBE JPN 13.23 6. Joni TOMIČIČ PREZELJ SLO 13.40

Women’s Long Jump

POS NAME COUNTRY RESULTS WIND 1. Ivana VULETA SRB 6.77 -0.8 2. Neja FILIPIČ SLO 6.35 +0.7 3. Paola BOROVIĆ CRO 5.99 -0.2 4. Elizabeth HEDDING AUS 5.98 +0.8 5. Ottavia CESTONARO ITA 5.86 +0.5 6. Brina LIKAR SLO 5.85 +0.1 7. Veronica CRIDA ITA 5.66 -0.1 8. Javiera PÉREZ CHI 5.48 +0.6

RESULTS MEN

Men’s 100m Heat 1: wind +0.1

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Benjamin RICHARDSON RSA 10.22 2. Elijah MORROW USA 10.57 3. Taju HONGO JPN 10.89 4. Lorenzo ORLANDINI ITA 10.94

Men’s 100m Heat 2: wind +0.8

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Rohan WATSON JAM 10.11 2. Emmanuel MATADI LBR 10.17 3. Yenns Reynold FERNÁNDEZ CUB 10.20 4. Yuki KOIKE JPN 10.24 5. Micheal CAMPBELL JAM 10.32

Men’s 200m: wind 0.0

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Luxolo ADAMS RSA 20.41 2. Benjamin RICHARDSON RSA 20.51 3. Soshi MIZUKUBO JPN 20.83 4. Aidan MURPHY AUS 20.99 5. Abdulaziz QARAINAIS KUW 23.39

Men’s 400m

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Letsile TEBOGO BOT 44.75 2. Rusheen MCDONALD JAM 44.83 3. Lythe PILLAY RSA 45.57 4. Brayan LOPEZ ITA 46.07 5. Rok FERLAN SLO 46.13 6. Wendell MILLER BAH 46.48

Men’s 800m

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Daniel ROWDEN GBR 1:44.29 2. Moad ZAHAFI MAR 1:45.23 3. Abedin MUJEZINOVIĆ BIH 1:45.32 4. Ramzi ABDENOUZ ALG 1:45.69 5. Ryan SÁNCHEZ PUR 1:45.91 6. Jacopo PERON ITA 1:46.57 7. Gergő KISS HUN 1:48.22 Erik SOWINSKI USA DNF Tommaso BORTOLAMI ITA DNF

Men’s 1500m

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Joe WASKOM USA 3:34.64 2. Joao BUSSOTTI NEVES ITA 3:35.65 3. Abdisa FAYISA ETH 3:36.18 4. Callum ELSON GBR 3:36.21 5. Mosisa SIYOUM ETH 3:36.52 6. Mohad ABDIKADAR SHEIK ALI ITA 3:36.56 7. István SZÖGI HUN 3:36.67 8. Johnathan RENIEWICKI USA 3:37.05 9. Ashenafi GADISA ETH 3:37.26 10. Callum DAVIES AUS 3:37.36 11. Vincent CIATTEI USA 3:37.48 12. Jack BRUCE AUS 3:37.79 13. Rob NAPOLITANO PUR 3:38.06 14. Kieran LUMB CAN 3:38.22 15. Jude THOMAS AUS 3:39.12 16. Jacopo DE MARCHI ITA 3:39.50 17. Riccardo TAMASSIA ITA 3:43.82 18. Giovanni FILIPPI ITA 3:44.72 Sam ELLIS USA DNF Shane BRACKEN IRL DNF

Men’s 400m Hurdles

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Seamus DERBYSHIRE GBR 50.08 2. Mario LAMBRUGHI ITA 50.20 3. Bruno Agustin DE GENARO ARG 51.38 4. Edoardo PASQUALE ITA 52.34 5. Mitja ZUBIN SLO 52.57 6. Matteo IEREP ITA 56.25

POS NAME COUNTRY RESULTS 1. Manuel LANDO ITA 2.25 2. Marco FASSINOTTI ITA 2.22 3. Christoff BRYAN JAM 2.19 4. Tomohiro SHINNO JPN 2.15 5. Antrea MITA GRE 2.10 Tiziano FELETTO ITA NM Simone DAL ZILIO ITA NM

Please help us make a greater impact by sharing and liking our track and field updates. Stay updated with the latest track and field news, videos, photos, results, and expert opinion. Join our community and be a part of the journey! #TrackAndField #StayInformed